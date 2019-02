Oglas



Za jogurt zavremo mleko in ga ohladimo do temperature 45–50 °C. Mezinec damo v mleko in preštejemo do 16, potem nas mora malo speči. Dodamo jogurt in dobro premešamo. Lonec pokrijemo in ga damo v lijak, napolnjen z vročo vodo, ter ga pustimo stati 6 ur. Posode med tem časom ne premikamo, saj lahko zmotimo proces delovanja in bo jogut tekoč. Najbolj praktično je, da dan prej zavremo mleko, zvečer pa dokončamo in pustimo, da se čez noč naredi jogurt. Narejen jogurt damo v hladilnik. Če je temperatura nižja od idealne, bo jogurt kremasto tekoč, če pa je temperatura višja, bo jogurt kisel in čvrst.

Za čapatije zmešamo moko in sol. Zlijemo vročo vodo in zgnetemo v mehko testo. Testo mora počivati vsaj 30 minut, da ne bo žilavo. Nato naredimo poljubne kroglice in jih pomokamo. Površino dobro pomokamo in testo enakomerno razvaljamo. Ko zvaljamo nekaj čapatijev, jih damo najprej sušiti na ponev za palačinke. Ko vidimo, da so se posušili in postali svetlejši, jih s kleščami dvignemo nad ogenj in pustimo, da se napihnejo. Nato jih obrnemo še na drugo stran. Čapatije serviramo vroče. Če imamo steklokeramični štedilnik, mora biti en grelec z višjo temperaturo.