Sestavine za medaljone: svinjski file, olivno olje, suha slanina, sir, čebula, šetraj, poper, sol



Za hladno solato skuhamo in solimo ajdovo kašo. Ajdo ohladimo, dodamo na kocke narezan paradižnik, nariban korenček, papriko, koruzo in na kocke narezan sir. Začinimo po okusu s soljo, poprom, oljem in kisom. Postrežemo hladno.

Medaljone pripravimo tako, da svinjski file ovijemo v na tanke rezine narezan sir in slanino ter prebodemo/pritrdimo z zobotrebcem. Na olju prepražimo čebulo in popečemo medaljončke. Med pripravo medaljončke začinimo s šetrajem, soljo in poprom.