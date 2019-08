Oglas

Šalotko olupimo in drobno sesekljamo. V široko kozico damo olje, šalotko in jo malo posteklenimo, nato dodamo riž in mešamo 2 minuti. Riž postopoma zalivamo s toplo zelenjavno osnovo, vmes mešamo in po 15-20 minutah dodamo narezana česnova cvetna stebelca. Nato dodamo še limonin sok in naribano limono, vse skupaj solimo in premešamo ter dodamo kuhan in pretlačen grah. Paziti moramo, da je riž kuhan "al dente". Na koncu dodamo nekaj olivnega olja, premešamo, po želji naribamo v rižoto še nekaj parmezana in odstavimo. Serviramo čez 2 minuti.

Več receptov na:

dobrojutro.rtvslo.si

Takšna rižota je posebnega okusa, saj ji limona da svežino, česnova stebelca pikantnost in hrustljavost, vse skupaj pa zaokroži grah s sladkim okusom.

Če nimamo česnovih stebelc, lahko uporabimo tudi meto.

Nasvet: Zelo pomembno je, da riž zalivamo z vročo vodo in da ga kuhamo pri nizki temperaturi, da počasi nabrekne. Parmezan lahko nadomestimo z domačim ovčjim sirom (staranim) ali brincem.

Česnova cvetna stebelca dobimo v pomladni sezoni (naredijo jih le nekatere sorte česna). Njihovo rezanje je po eni strani dobro za česen, saj je bolj debel, ko dozori.

Grah

Grah je druga najpomembnejša stročnica za fižolom, ki jo uporabljamo v prehrani. Grah ima največ beljakovin in se uvršča med "naj živila" za športnike. Pospešuje rast celic, povečuje mišično maso, vsebuje veliko vlaknin, zato dobro vpliva na presnovo, ravno tako vsebuje veliko železa in preprečuje anemijo.