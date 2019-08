Foto: BoBo

Limone ožmemo, česen nasekljamo, ingver ostrgamo in drobno naribamo.

Limonin sok, česen in ingver zmešamo s sojino omako, olivnim oljem in dvema ščepcema kajenskega popra. Prelijemo lososove fileje, jih pokrijemo s folijo in za tri ure postavimo v hladilnik.

Nato fileje malo odcedimo in jih skupaj s približno polovico marinade z obeh strani popečemo v ponvi. Postrežemo takoj.