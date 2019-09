Oglas

Solato očistimo, operemo in osušimo. Jagode očistimo, operemo in jih dve tretjini tanko narežemo. Jabolko operemo.

Peščišče izrežemo in jabolko narežemo na tanke krhlje. Preostale jagode pretlačimo ali zmeljemo s paličnim mešalnikom. Pet žlic olja, dve žlici kisa in pretlačene jagode zmešamo.

Dodamo sol, poper in nasekljano baziliko. Prelijemo solato, narezane jagode in jabolko, zmešamo in takoj postrežemo.