Foto: BoBo

Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija. Zelenjavo operemo. Paprikam odstranimo seme in jih narežemo na četrtine.

Bučke vzdolžno prerežemo. Večji pekač pokapamo z olivnim oljem in vanj naložimo paprike in bučke. Posolimo in damo v pečico. Pečemo 10 minut, takrat dodamo na debele kolobarje ali četrtine narezane paradižnike, na kolobarje narezan jajčevec in baziliko.

Solimo in pokapamo z oljem. Pečemo 15-20 minut in obložimo z narezano mocarelo. Zapečemo in takoj postrežemo.