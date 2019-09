Oglas

V kozico damo olje, sesekljan česen in na koščke nalomljen feferon. Ko česen zarumeni, dodamo še sesekljane sardelne fileje, olupljen in nasekljan paradižnik, izkoščičene olive in kapre ter dušimo nad zmernim ognjem okoli 20 minut.

V tem času omako večkrat premešamo. Špagete skuhamo na zob, jih odcedimo, prelijemo z omako in premešamo. Lahko jih potresemo tudi z naribanim sirom.