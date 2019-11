Richard in Alejandra sta se spoznala leta 2014, lani sta se poročila, februarja letos dočakala prvega skupnega otroka, zdaj pa je na poti že drugi. Foto: AP

70-letni Gere in njegova občutno mlajša žena (šteje jih 36) uradno novice sicer še nista potrdila, a po poročanju ameriškega tabloida People in španskega Hola! je Alejandra noseča že več kot tri mesece, tako da naj bi se otrok rodil spomladi.

Kot omenjeno, sta Gere in Silva svojega prvega skupnega otroka, sina Alexandra, dočakala februarja. Oba sicer že imata po enega otroka iz prejšnjih zvez. Gere ima iz zakona s Carey Lowell 19-letnega sina Homerja Jamesa Jigmeja, Alejandra pa je pred dobrimi šestimi leti, ko je bila še poročena z Govindom Friedlandom, rodila Alberta.

Igralec in španska aktivistka (zavzema se za odpravo brezdomstva) sta se spoznala leta 2014 med počitnicami v Italiji. Poročila sta se spomladi 2018 v New Yorku, obkrožena s prijatelji in družino na posebni slovesnosti, ki je vsebovala elemente indijske tradicije - kot je znano, je Gere velik podpornik neodvisnosti Tibeta.

"Najsrečnejši moški na svetu sem in kako ne bi bil, ko sem poročen s čudovito in zabavno žensko, ki rada pomaga drugim, poleg tega pa je super mama," je po poroki dejal zvezdnik filma Čedno dekle.

"Bila sem nekoliko izgubljena, ko sem ga spoznala, pa je moje življenje dobilo smisel. Čutila sem, da mi je pokazal mojo pravo pot," pa je povedala njegova srčna izbranka.