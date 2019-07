Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam ‒ trikrat v Wimbledonu, dvakrat v Melbournu in enkrat v New Yorku ‒ je leta 2017 razglasil osebni stečaj, saj v zahtevanem času ni povrnil več kot treh milijonov evrov posojila, ki ga je dolgoval zasebni banki Arbuthnot Latham.

Padli nemški teniški as, ki je v 15-letni karieri slavil na 64 turnirjih za lestvico ATP, je na spletni dražbi zdaj ponudil 82 predmetov iz svoje igralske kariere, od pokalov, teniških loparjev do ur, fotografij in drugih osebnih predmetov.

Becker je kariero končal 30. junija 1999 v Wimbledonu, ko ga je v osmini finala izločil Patrick Rafter. Foto: EPA

Po poročanju britanske finančne družbe Smith & Williamson mu je največ denarja prinesla prodaja Tiffanyjevega srebrnega pokala za zmago nad Čehom Ivanom Lendlom na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku leta 1989, za katerega je eden izmed dražiteljev ponudil 167.000 evrov.

Milijonski dolgovi

Toda celotni izkupiček te dražbe je le kaplja v morje ‒ točni znesek celotnega dolga slovitega "bum-buma", kot so v času igralske kariere klicali Beckerja, sicer ni znan, po nekaterih ocenah pa znaša kar 56 milijonov evrov.

Becker je v nezavidljiv položaj prišel predvsem zaradi nepremišljenih naložb. V sodnem sporu s švicarskim poslovnežem Hans-Dieterjem Clevenom je Beckerjev nekdanji poslovni partner od njega zahteva več kot 35 milijonov evrov. Poleg tega je moral več milijonov evrov izplačati ruski manekenki Angeli Ermakovi, ki je z njim zanosila leta 1999. Še dodatnih 11 milijonov evrov ga je stala ločitev od prve žene Barbare Feltus, s katero sta bila poročena med letoma 1993 in 2001.

MMC-jev pogovor z Borisom Beckerjem v Ljubljani:

"Po tenisu sem se usmeril v ženske - slaba poslovna odločitev"

Danes 51-letni Becker je po koncu svoje bleščeče kariere strani medijev tako polnil predvsem zaradi svojih številnih zgrešenih poslovnih investicij in burnega zasebnega življenja. Po koncu igralske kariere se je preizkusil na številnih področjih, a bolj ali manj na vseh pogorel. Še najresneje je deloval v obdobju, ko je bil trener in svetovalec slovitega srbskega igralca Novaka Đokovića.