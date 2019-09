35-letna Španka Hilaria, ki je zaslovela kot strokovnjakinja za fitnes in vaditeljica joge, je kot vse nosečnosti prej tudi zadnjo takoj zaupala svojim sledilcem na Instagramu.

Objavila je namreč zvočni posnetek srčnega utripa plodu in ob njem zapisala: "Vse je še zelo zgodaj, a pravkar sva izvedela, da v meni raste novo bitje. Zvok tega močnega srca me navdaja s srečo, še posebej zaradi izgube, ki sva jo doživela spomladi. Z vsemi vami želiva deliti to veselo novico, nosečnosti ne želim skrivati. Kljub temu se tudi ne želim pretvarjati, da se dobro počutim, saj me v teh prvih mesecih dajeta utrujenost in prehlad." Ob tem je paparace pozvala, naj jo pustijo pri miru, saj "bega pred fotoaparati ni med zdravniškimi priporočili".

Nato je objavila tudi fotografijo nosečniškega trebuščka, ki je že močno viden. Ob njej je zapisala: "Ko imaš toliko otrok, si po šestih minutah nosečnosti videti, kot da si noseč že šest mesecev."

Ženino objavo dojenčkovega srčnega utripa je na svojem profilu delil tudi igralec in ob njej zapisal: "Torej, navdušen sem, da lahko napišem: Prihaja še en Baldwinček. Bog je dober."

Hilaria je aprila doživela spontani splav.

Par ima že štiri otroke – šestletno Carmen Gabrielo in tri sinove: Rafaela Thomasa (štiri leta), Leonarda Ángela Charlesa (tri leta) in Romea Alejandra Davida (16 mesecev). Iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger ima Baldwin tudi že odraslo, 23-letno hčer Ireland, ki se ukvarja z manekenstvom in igralstvom.