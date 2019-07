Knoxova je bila glavna govornica na prireditvi Innocent Italy. Foto: EPA

Kot pravita z njenim zaročencem, prispevke potrebujeta, ker sta denar za poroko porabila za potovanje na konferenco žrtev napačnih obsodb v Italiji. Poroka bo vesoljsko obarvana, zato lahko morebitni donatorji izberejo, kateri del poroke bodo pomagali financirati. Vsakdo, ki bo prispeval vsaj nekaj evrov, bo dobil posebno podpisano izdajo njunih pesmi.

Sodišče je oprostilo tudi Amandinega nekdanjega fanta. Foto: EPA

Na poziv k zbiranju prispevkov so se številni odzvali z ogorčenjem, češ da Knoxova izkorišča svoj sloves in smrt svoje sostanovalke. Ob tem se sprašujejo, zakaj je par na potovanju po Italiji več dni počitnikoval na francoski rivieri. Poleg tega je Amanda pred sedmimi leti napisala knjigo o svoji izkušnji in podpisala trimilijonsko pogodbo z založniško hišo.

Amanda Knox in njen takratni fant Raffaelo Sollecito sta bila leta 2007 obtožena umora njene sostanovalke Meredith Kercher. Leta 2009 je sodišče odločilo, da je kriva, zato je štiri leta preživela v zaporu. Po dolgem pritožbenem postopku jo je vrhovno sodišče leta 2015 dokončno oprostilo zaradi nepravilne policijske preiskave primera.