Ariana Grande se na tožbo še ni odzvala. Foto: AP

Robert Barbera, fotograf s sedežem v New Yorku, je 25-letno Grandejevo ujel v svoj objektiv lani, ko je izstopila iz stavbe z vrečko z napisom "Sweetener" (Sladilo).

Dve od posnetih fotografij je pevka nato 17. avgusta, na dan izdaje albuma Sweetener, objavila na svojem uradnem Instagramu. Objavo je všečkalo več kot 3.390.000 ljudi.

Kot dokaz je bil na sodišču predložen tudi zajem zaslona omenjene fotografije.

"Grandejeva je kršila Barberove avtorske pravice z reproduciranjem in javno objavo fotografij na svojem Instagramu," so zapisali paparačevi odvetniki v tožbi. "Grandejeva nima in nikdar ni imela pravic za reprodukcijo, javno objavo, razpečevanje ali uporabo teh fotografij."

Barbera zahteva bodisi del dobička, ki ga je Ariana zaslužila z objavo, bodisi 25.000 dolarjev za vsako od objavljenih fotografij, navaja Buzzfeed.

Z Instagramom manj dobička za paparace

Grandejeva ni prva zvezdnica, ki se je znašla v pravni zagati zaradi objave tovrstnih fotografij. Fotografske agencije se namreč vse pogosteje spravljajo nad zvezdnike, ki na svojih družbenih omrežjih objavljajo agencijske fotografije brez navedbe vira.

Januarja je tako newyorška fotoagencija Xclusive-Lee tožila supermodel Gigi Hadid, ker je na Instagramu, kjer ima 44 milijonov sledilcev, objavila svojo fotografijo.

Tožbe so iz istih razlogov doletele tudi Kim Kardashian West, Jennifer Lopez, 50 Centa in Jessico Simpson.

Z družbenimi omrežji so paparacem močno upadli dobički, saj zvezdniki zdaj lahko aktivnejše upravljajo s svojo podobo in z oboževalci delijo skrbno izbrane fotografije iz svojega zasebnega življenja.