Ashley Ellerin in Ashton Kutcher sta bila par leta 2001, do njenega umora. Foto: AP

41-letni igralec bo moral pred sodnikom in poroto obuditi spomine na usodni večer 21. februarja 2001, ko je bila Ellerinova brutalno umorjena v svojem domu v Hollywoodu.

Kutcher je bil takrat star 23 let in že slaven zaradi vlog v seriji Oh, ta sedemdeseta in filmu Stari, kje je moj avto?. V tistem času se je dobival z 22-letno Ellerinovo, študentko mode, ki je delala tudi kot striptizeta.

Gargiula so nazadnje prijeli leta 2008. Foto: AP

Javno o svojem razmerju z Ellerinovo ni govoril, je pa o tistem večeru podal izjavo za policijo. Po njegovih besedah ga je zgodaj zvečer Ellerinova klicala, ali se dobita. Kutcher jo je zavrnil, ker je že bil dogovorjen za spremljanje podelitve grammyjev pri prijatelju doma, a ji je dejal, da se bo oglasil pri njej po prenosu.

Kri zamenjal za vino

Med samim prenosom jo je skušal dvakrat poklicati, a se ni oglašala na telefon. Kutcher je predpostavljal, da je jezna nanj, zato se ji je skušal oddolžiti in se malo pred 23. uro odpeljal do njenega doma na Bulvarju somraka (Sunset Strip).

Luči v stanovanju so bile prižgane, Ashleyjin BMW pa je bil parkiran pred hišo. Kutcher je potrkal, a brez odziva. Za tem jo je poklical, a se ni odzvala. Nato je igralec pokukal skozi okno in opazil na tleh rdeče madeže, za katere pa je menil, da so rdeče vino.

Ker je menil, da je Ellerinova še vedno jezna nanj, se je obrnil in odšel, ni pa vedel, da je njegovo dekle ležalo mrtvo na tleh, s prerezanim vratom in več deset vbodnimi ranami po telesu. Pozneje jo je našel njen sostanovalec.

Umor sedem let nerazrešen

Umor Ellerinove je ostal nerazrešen sedem let, vse do leta 2008, ko je policija njen primer povezala z Michaelom Gargiulom. 43-letni Gargiulo, znan pod vzdevkoma "Chiller Killer" in "Hollywoodski razparač", je obtožen umora še dveh žensk, sumijo pa, da ima na vesti do deset umorov.

Gargiulo na sojenju, ki se je začelo v četrtek. Foto: AP

Ellerinova je Gargiula povabila na nekaj zabav pri njej doma, potem ko se je on preselil v sosednjo hišo in ji občasno ponudil svoje usluge kot hišnik, njeni prijatelji pa so izrazili zaskrbljenost nad njegovo vse večjo obsedenost z njo.

Gargiulo je bil aretiran šele leta 2008 za poskus umora 27-letne Michelle Murphy, še ene od svojih sosed. Policija ga je nato povezala z umorom 18-letne Tricie Pacaccio avgusta 1993 v njegovem domačem Illinoisu. Po selitvi v Kalifornijo naj bi moril še najmanj dvakrat ‒ ena od žrtev je bila Ellerinova, druga pa 32-letna Maria Bruno leta 2005.

Gargiulo naj bi med letoma 1993 in 2008 prežal na dekleta in v nekaterih primerih izkoriščal svoje veščine kot popravljalec klimatskih naprav, da je dobil dostop do njihovih domov in življenj, nato pa jih zalezoval in samo čakal na priložnost, da jih pokonča v lastnih domovih.

Tožilstvo je v svojih uvodnih izjavah v četrtek, ko se je sojenje za tri umore in en poskus umora začelo, obtoženca označilo za "metodičnega in sistematičnega klavca žensk".

Sojenje naj bi trajalo pol leta, še navaja AP.