Kljub dolgoletnemu rivalstvu sta tudi dobra prijatelja. Foto: Reuters

Švicar in Španec, ki trenutno sodelujeta na travnatem turnirju v Wimbledonu, se bosta sedmega februarja pomerila na stadionu v Cape Townu v Južni Afriki, a ne za zmago ali čim več točk za uvrstitev na lestvici, pač pa želita s tem pomagati otrokom.

Federerjeva mati Lynette je Južnoafričanka, oče Robert pa Švicar. Foto: AP

Dvoboj bo namreč potekal pod pokroviteljstvom dobrodelne organizacije Roger Federer Foundation, ki skuša kar največ sredstev zagotoviti za revne afriške otroke. Predtem bosta imela tenisača tudi nekaj zvezdniške pomoči, saj bosta loparje prekrižala tudi med dvojicami. Federerjev partner bo ustanovitelj računalniškega velikana Microsofta, Bill Gates, Nadalov pa južnoafriški komik Trevor Noah.

Za zdaj rekorderki Kim in Serena

Vsi si želijo, da bi bil stadion, ki sprejme 55.000 ljudi in je leta 2010 gostil tudi tekme svetovnega nogometnega prvenstva, poln do zadnjega kotička – če se bo to zgodilo, bo padel rekord v število obiskovalcev na kakšnem teniškem dvoboju. Ta rekord imata za zdaj že upokojena Belgijka Kim Clijsters in ameriška zvezdnica Serena Williams. Njun ekshibicijski dvoboj leta 2010 v Bruslju si je ogledalo natanko 35.681 gledalcev.

"S tem dvobojem v Južni Afriki se mi bodo izpolnile sanje. Igral bom v domovini svoje matere proti najhujšemu tekmecu, a tudi prijatelju Rafaelu, s katerim si ne deliva le ljubezni do tenisa, ampak tudi željo, da otrokom pomagava k boljši izobrazbi, s katero bodo lahko pogumneje zakorakali v življenje," je dejal zmagovalec 20 turnirjev za grand slam.

Nadal se z njim strinja: "Z Rogerjem sva na igrišču in zunaj njega doživela že veliko čarobnih trenutkov. Zelo se že veselim potovanja v Cape Town in igranja za blagor otrok. Hkrati bo to tudi prvič, da bo Roger moj turistični vodič. Zagotovo bo zabavno," se je pošalil.