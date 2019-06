Zasedba je bila leta 2012 sprejeta v Dvorano slavnih rock'n'rolla, na dogodku ob sprejemu pa so nastopili s pevcem Mylesom Kennedyjem. Foto: AP

Ameriški tabloid TMZ poroča, da so viri iz krogov mestnih oblasti potrdili prejem klica v četrtek zvečer, in sicer ker se je nekdo na Adlerjevem domu v Los Angelesu zabodel.

Ko so prišli na kraj dogodka, so ugotovili, da je šlo za glasbenika Adlerja, ki je utrpel poškodbe trebuha.

Prepeljali so ga v bolnišnico, je pa izven življenjske nevarnosti. Kot poročajo tuji mediji, naj bi bil v indicent vpleten zgolj Adler.

Glasbenik se je odprto več desetletij spopadal z odvisnostjo, ravno zaradi tega se je leta 1990 končala tudi njegova skupna pot z zasedbo Guns N' Roses, čeprav je bil potem leta 2012 skupaj z njimi sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla.

Leta 2016 se je Adler zasedbi prvič po devetdesetih letih pridružil tudi na odru, in sicer v sklopu turneje je v Ohiu z zasedbo odigral skladbi Out Ta Get me in My Michelle.

Basist legendarne glasbene skupine Guns N' Roses Duff McKagan je sicer pred časom razkril, da je slišal nekaj materiala, ki ga Axl Rose pripravlja za morebitni novi album skupine. Če se napovedi uresničijo, bo to prvi album zasedbe po letu 2008 in prvi po 25 letih, pri katerem bosta sodelovala tudi McKagan in Slash.