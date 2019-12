Zakonca Miller sta novico razkrila v oddaji Today. Morgan je povedala, da sta se dnevno "obračunovala" glede imen, tako še premlevata o njih, ampak da je to najverjetneje končna odločitev, saj nad kaminom že visita božični nogavici s pripadajočimi imeni: "Odločila sva se za Asherja in Aksla." Bode je dodal: "To sta veliki imeni, odlično jima pristajata."

Čeprav sta dvojčka po videzu identična, pa že kažeta različni osebnosti, je povedala ponosna mamica: "Zelo se razlikujeta. Asher potrebuje veliko več pozornosti, rad se crklja. Akslu pa je vseeno, čisto vse mu ustreza."

Družina Miller šteje osem članov. Miller, ki je 33-krat zmagal na tekmah za svetovni pokal v alpskem smučanju, ima s profesionalno igralko odbojke, 14-mesečnega sina Eastona Vaughna Reka in štiriinpolletnega Nasha Skana. Eden najbolj legendarnih mož v svetu smučanja ima poleg tega iz preteklih zvez še šestletnega sina Samuela Bodeja in hčer Neesyn Dacey, ki je stara 11 let.

Bode in Morgan sta sicer tragično izgubila 19-mesečno hčer Emeline Grier. Deklica se je utopila junija lani v sosedovem bazenu v Orange Countyju v Kaliforniji. Čeprav jo je Bode takoj začel oživljati, je deklica naslednji dan v bolnišnici izgubila bitko za življenje.