Mlajša sinova slavnega igralca in novinarke ter avtorice Shaye Smith (igralec ima pet otrok) sta bila namreč imenovana za ambasadorja zlatih globusov 2020, je oznanilo Hollywoodsko združenje tujih novinarjev: "Prvič v zgodovini zlatih globusov smo izbrali dva brata, da sodelujeta na podelitvi nagrad."

"Ponosna sva, da nadaljujeva očetovo zapuščino in da sva se pridružila neverjetni zasedbi predhodnih ambasadorjev zlatih globusov, med katerimi so številni uresničili svoje sanje – zapluli in uspeli so v svetu šovbiznisa," je povedal 22-letni Dylan Brosnan. Oba brata Brosnan želita kot Pierce uspeti v svetu filma. Njun cilj je, da sodelujeta pri čim več filmskih projektih, pri delu pa ju vedno vodi nasvet slavnega očeta: "Največja očetova lekcija je, da sva vedno prijazna."

Tako Dylanu kot Parisu svet šovbiznisa sicer ni tuj. Spoznala sta ga z modo, kjer sta bila oba dejavna – Dylan je bil obraz znamke Yves Saint Laurent, Paris pa je septembra sodeloval na modni reviji dobrodelne narave Fashion for relief, ki jo organizira slavna manekenka Naomi Campbell. Dylan je tudi glasbenik – ima svojo skupino Raspberry Blonde.

Izbor ambasadorjev zlatih globusov je z leti postal tradicija, po kateri otroci slavnih imen tovarne sanj pomagajo gostitelju večera.

Vse do leta 2017 so izbor imenovali mis ali mister zlatih globusov.

Pri Hollywood Reporterju so o tej vlogi zapisali, da gre za priložnost, da narediš prvi vtis ne le na celotno hollywoodsko elito, ampak tudi na milijone gledalcev podelitve. Prav ta vloga je bila odskočna deska tudi za kariere zdaj slavnih Laure Dern (hči Brucea Derna in Diane Ladd je bila mis leta 1982), hčerke Hitchcockove muze Tippie Hedren Melanie Griffith (1975), pa tri desetletja pozneje Melaniejinega podmladka Dakote Johnson (2006), ki se ponaša tudi s slavnim očetom Donom Johnsonom.

Da se lahko mladi, lepi in bogati sploh uvrstijo v izbor za laskavi naslov, morajo imeti DNK (vsaj ene, še bolje para) hollywoodske osebnosti "A-kategorije", a do leta 1971 ni bilo tako: Hollywoodsko združenje tujih novinarjev, ki si je naslov zamislilo leta 1963, je najprej izbiralo vzhajajoče igralke iz sveta televizije in filma, denimo leta 1964 Lindo Evans, zvezdo Dinastije.

Prvi mister zlatih globusov pa je bil leta 1995 John Clark Gable, edini sin velikega zvezdnika starega Hollywooda Clarka Gabla, ki je bil takrat s svojimi 34 leti hkrati tudi najstarejši od vseh izbrancev.