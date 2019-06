Porota jo je za krivo spoznala v povezavi z več obtožbami. Foto: Reuters

Pevka je bila oktobra aretirana zaradi naročila napada na dve natakarici v striptiz klubu - Jade in Baddie G. Obe trdita, da sta bili v pretepu poškodovani, saj so ljudje, ki jih je naročila Cardi B, v njiju začeli metati steklenice in stole.

Incident naj bi se zgodil avgusta lani, povod zanj pa naj bi bil dogodek, ko je pevka natakarico Jade obtožila, da je spala z njenim partnerjem, raperjem Offsetom.

Porota je po obravnavi pevko obtožila v povezavi s 14 obtožbami, med katerimi sta dve povezani z omenjenim incidentom, za katerega so zaključili, da je bil njegov namen povzročitev resnih telesnih poškodb. Druge obtožbe med drugim vključujejo zlorabo, zaroto in lahkomiselno povzročanje ogroženosti drugih.

Pevka je zavrnila dogovor s tožilstvom, za katerega bi krivdo morala priznati v povezavi z vsaj eno obtožbo, v zameno za katero bi dobila pogojno oprostitev. Edini pogoj je bil, da v tem času potem ne sme storiti nobenega prekrška več, poroča ameriški tabloid TMZ.

Njena končna kazen za zdaj še ni znana, razkrili naj bi jo po uradnem branju obtožnice.

Glasbenica je bila med drugim v zadnjem času na tapeti tudi zaradi videoposnetka, v katerem je priznala, da je v času, ko še ni bila slavna in je delala kot striptizeta, moške vabila v hotelske sobe, jih omamila in oropala.