R. Kelly tokrat ni dobil možnosti plačila varščine, tako da bo na sojenje moral počakati v priporu. Foto: Reuters

"Če so ga mladoletnice privlačile leta 1999, potem ga privlačijo tudi danes," je na branju obtožnice sodniku Harryju Leinenweberju dejala pomočnica državnega tožilca in dodala, da R. Kelly predstavlja nevarnost. Sodnik je dejal, da bi moral Kelly po zveznem zakonu dokazati, da ni nevaren za javnost, česar pa njegovemu odvetniku ni uspelo. Sodnik je za pevca odredil pripor brez možnosti plačila varščine.

"Obtoženeni lahko dekleta privabi pred svoj domači prag, za to mu ni treba zapustiti svojega doma," se je z odločitvijo strinjal tožnik in dodal, da je bi R. Kelly na prostosti lahko resno oviral preiskavo in postopek. "Tveganje je visoko zaradi slave in moči obtoženca," je dejal.

52-letni zvezdnik, ki je bil aretiran med sprehajanjem psa v bližini doma v Chicagu, se sooča z vrsto obtožb o spolnih zlorabah, proti njemu pa je bila vložena tudi obtožnica zaradi suma o izsiljevanju in sodelovanju v organiziranem kriminalu v zvezi z otroško pornografijo. Med drugim ga obtožnica bremeni, da je med majem leta 2009 in januarjem leta 2010 zlorabljal mladoletnico.

R. Kelly ostro zavrača vse obtožbe. Foto: Reuters

R. Kelly je na sodišču potrdil, da razume obtožbe, ob tem pa se je izrekel za nedolžnega. Odločitev sodnika, da Kellyju ne ponudi možnosti plačila varščine, bi lahko pomenila, da pevec nikoli več ne bo stopil na svobodo. Renato Mariotti, nekdanji čikaški zvezni tožilec je dejal, da bi lahko trajalo leto ali dve, da bi vsaka od obtožb prišla v obravnavo, če bo spoznan za krivega, pa Kellyju grozi 195 let zapora v zvezdni državi Illinois in 80 let v zvezni državi New York, kjer je obtožen izsiljevanja, ugrabitve, prisilnega dela in spolnega izkoriščanja otroka.

Pomočnica tožilca je Kellyja na branju obtožnice označila za plenilca, ki se je zelo trudil, da je našel mlada dekleta in jih držal pod nadzorom. Dodala je, da so dokazi zoper njega zelo jasni in trdni.

Več kot desetletje sodnih bojev

Pevec, ki je svetovno slavo dosegel v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, se že leta bojuje z obtožbami o spolnih zlorabah. Leta 2008 je bil oproščen posedovanja otroške pornografije, poleg tega se v ločenem procesu trenutno zagovarja zaradi spolnega napada na več žensk, med drugim na svojo nekdanjo ženo.

Na sojenju aprila letos se ni pojavil, saj po besedah svojih odvetnikov "ne zna brati in ni razumel poziva na sodišče". Takrat je sodnica zaradi njegove neprisotnosti odločila v prid žrtve, a Kellyjevi odvetniki odločitev izpodbijajo, češ da je primer zastaral. Naslednje zaslišanje v tem primeru bo konec avgusta.

Februarja se je pevec znašel tudi v zaporu, saj ni plačeval preživnine za otroka, ki ga ima z nekdanjo ženo Andreio Kelly. Kot pravi sam, zaradi razdrtja pogodbe z založbo in bojkota radijskih postaj nima več denarja.