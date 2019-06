Poroka je potekala v ozkem krogu ljudi. Foto: AP

"Bilo je čudovito, zelo romantično. Prišli so vsi, tudi nevestina starša, ki sta z veseljem pozirala fotografom. Vsi so bili presrečni. Že na daleč je bilo videti, da je to nevestin najlepši dan, ves čas je imela na obrazu nasmešek," je neimenovani vir dejal za revijo People. Na slavje je prišel tudi Chrisov šestletni sin Jack.

39-letni igralski zvezdnik in 29-letna najstarejša hči hollywoodskega zvezdnika in nekdanjega kalifornijskega guvernerja Arnolda Schwarzeneggerja ter priznane ameriške novinarke Marie Shriver sta se zaročila januarja, po sedmih mesecih zveze. Pratt je takrat na Instragramu objavil njuno skupno fotografijo, na kateri Katherine občuduje svoj zaročni prstan, ob njej pa je zapisal: "Sladka Katherine, tako vesel sem, da si privolila! Navdušen sem, ker se bom poročil s teboj. Pa dajva!"

To je prva poroka za Katherine, ki se ukvarja s pisateljevanjem, in druga za igralca. Njegov prvi zakon z igralko Anno Farris se je končal julija leta 2017. Razšla sta se prijateljsko, dogovorila sta se za skupno skrbništvo nad sinom Jackom ‒ pa ne le to. Po dogovoru bosta do takrat, ko bo Jack končal 6. razred osnovne šole (takrat bo star 12 let), živela v oddaljenosti največ petih milj (9,6 kilometra).

Tudi Farrisova je po ločitvi našla novo ljubezen, saj je v razmerju s producentom Michaelom Barrettom.