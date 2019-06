Chris Martin in 13 let mlajša Dakota Johson sta bila par približno dve leti. Foto: AP

42-letni pevec in 29-letna zvezdnica sage Petdeset odtenkov sive po poročanju tujih medijev "ne bi mogla imeti bolj različnih mnenj glede družine". "Chris je jasno povedal, da si čim prej želi imeti več otrok, a Dakotina kariera je v razcvetu in zato so otroci zadnja stvar, o kateri želi v tem trenutku razmišljati," je pojasnil vir blizu para. "Prejšnji mesec je prišlo do te točke, da sta oba ugotovila, kako razmišljata popolnoma drugače, zato sta se odločila za ločeni poti."

Johnsonova si želi kariero na prvo mesto postavljati še vsaj nekaj let. "Tako ona kot Chris sta žalostna, da jima ni uspelo, saj sta bila resnično odličen par."

Glasbenik je letos za 5 milijonov evrov kupil vilo v Malibuju, za katero je po besedah prijateljev upal, da bo postala dom njune nove družine. "A Dakota mu je povedala, da nikakor ni pripravljena za kaj takega."

Igralka si po sagi Petdeset odtenkov sive poskuša nadgraditi igralsko kariero - letos jo čakata še dve premieri filmov, še dva pa sta v procesu produkcije.



Nad igralko navdušena tudi Gwyneth Paltrow

Martin sicer že ima dva otroka - 15-letno hčerko Apple in 13-letnega sina Mosesa - iz zakona z igralko Gwyneth Paltrow, s katero sta se uradno ločila leta 2016.

V zadnjem času je postala tudi dobra prijateljica s Paltrowo, ki je v intervjuju priznala: "Resnično je čudovita. Chris ima izjemno srečo - ponovno."

Johnsonova se je pred Martinom dobivala z rockerjem in manekenom Matthewom Hittom, Martina pa so povezovali z britansko igralko Annabelle Wallis. Pevec skupine Coldplay in Paltrowova sta bila poročena deset let, preden sta se leta 2014 razšla. Par ostaja v tesnih prijateljskih odnosih in pogosto preživljata skupni dopust s svojima dvema otrokoma.