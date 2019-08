Cuba Gooding Jr se bo septembra zagovarjal pred poroto. Foto: AP

Sodnik je namreč zavrnil njegovo prošnjo, da bi se primer opustil, in sicer zaradi tega, ker zvezdnik ni "navedel utemeljenih razlogov, na podlagi katerih bi bilo to izvedljivo".

Odvetnik znanega igralca pa je ob tem dejal, da verjame, da bo Gooding Jr popolnoma oproščen, sicer pa mu, če bi bil obtožen, grozi do eno leto zapora.

"V celoti sem prepričan, da bo porota, ko predela celoten dokazni material tega primera, ugotovila, da je moja stranka popolnoma nedolžna," je razložil njegov odvetnik.

V klubu otipaval žensko

51-letni zvezdnik filmov Boyz n the Hood in Jerry Maguire se je sicer junija štiri dni po prijavi dogodka sam predal policiji in pustil, da so ga v lisicah pripeljali na zaslišanje, na katerem so poskušali ugotoviti okoliščine incidenta, igralec pa se je izrekel za nedolžnega.

Njegov odvetnik je že takrat za medije dejal, da se zvezdnik v nobeni obliki ni vedel neprimerno in da obstaja videoposnetek, ki to dokazuje. "Popolnoma nič ni storil narobe," je dejal Mark J Heller. "Šokiran in zgrožen sem, da se ta primer obravnava." Med drugim dodaja, da naj bi med drugim obstajali dve priči, ki bosta poroti predstavili njegovo nedolžnost.

Videoposnetek, ki ga je takrat pridobil ameriški tabloid TMZ, prikazuje igralca s partnerico Claudine De Niro in 29-letno žensko, ki ga je obtožila otipavanja prsi. Ženska je ob prijavi navedla, da je bil zvezdnik pod vplivom alkohola.

Goodinga Jr so junija – potem ko se je izrekel za nedolžnega – izpustili brez plačila varščine, če bo obsojen, pa mu med drugim grozi obtožba prisilnega otipavanja in spolnega nadlegovanja, še poroča BBC.