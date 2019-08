Dakota z razmakom med zobmi ... Foto: AP

Da 29-letna zvezdnica 50 odtenkov sive nima več razmaka, so njeni oboževalci opazili med premiero Dakotinega najnovejšega filma The Peanut Butter Falcon. Številne je igralkin ortodontski popravek močno užalostil.

"Zbudila sem se in odkrila, da Dakota Johnson nima več svojega razmaka med zobmi, jokajoč se bom uspavala nazaj," je zapisala ena Twitter uporabnica.

... in Dakota z novim nasmeškom. Foto: AP

Drugi so izpostavili, kaj zdaj sploh še preostane Dakoti, ki je predlani v zabavnem videu za Vanity Fair svoj razmak opisala kot svojo "edino veščino" s prikazom, kaj vse lahko stlači med sprednja zoba. Posnetek (pripet spodaj) si je ogledalo skoraj 3 milijone ljudi.

Nova podoba Johnsonove je sprožila burno spletno razpravo o lepotnih idealih in kaj vse se pričakuje glede videza ženskih zvezdnic.

"Pravkar sem odkrila, sa si je Dakota Johnson popravila svoj razmak in sem kar malce žalostna, ker tisti razmak je bil njen zaščitni znak, ampak, če se zdaj bolje počuti ...," je zapisala ena uporabnica.

"Zakaj vsi norijo glede tega, da si je Dakota Johnson popravila svoj razmak? Morda si je to preprosto želela, zase. Še vedno je ista nadarjena ženska, kot je vedno bila," pa je tvitnil drugi.

Dakota trdi, da se je razmak sam zapolnil

Govora o Dakotinem razmaku je bilo toliko, da se je na vse skupaj odzvala še sama med gostovanjem v oddaji The Tonight Show z Jimmyjem Fallonom. Kot pravi, je tudi sama nadvse žalostna, da razmaka ni več, a trdi, da se je zapolnil sam.

"Takole je - od 13. leta dalje sem imela stalni zobni aparat, prilepljen na zadnjo stran zob. V zadnjem času pa sem imela veliko težav z vratom, zato se je moja ortodontka odločila, da bi bilo dobro, da aparat snamem, če se mi je morda čeljust razširila in dejansko mi je pomagalo."

"A ko sem si snela aparat, so zobje dobili vso svobodo. In moj razmak se je sam od sebe zapolnil. In tudi jaz sem res žalostna zaradi tega," je razložila igralka in dekle Chrisa Martina, ki pa jo je vseeno presenetilo, da se je toliko ljudem v teh burnih časih in turbulentnem svetu to zdelo tako zelo velika novica.

Madonna je ena od tistih, ki si razmaka med zobmi nikdar ni dala popraviti. Foto: AP

Zvezdniški razmaki

Johnsonova sicer ne bi bila prva zvezdnica, ki bi si popravila razmak med zobmi - manekenka Jordyn Woods se je morala prav tako braniti, ko si je razmak popravila, čeprav je v preteklosti govorila, da si ga ne bo.

"Pogosto si ljudje drznejo reči, da si popravi že vendar zobe. Ne, ne bom si popravila svojega razmaka, da bi se zlila z ostalo družbo. Moj razmak me dela to, kar sem," je bila ostra Woodsova leta 2017.

Letos si je manekenka razmak dejansko popravila. "Tu ni šlo, da ne bi marala svojega nasmeha ali kaj podobnega - želela sem si poskusiti nekaj novega in sem našla zobozdravnika, ki mu zaupam," je dejala.

A vse polno je tudi takih zvezdnic, ki si svojega zaščitnega razmaka nikdar niso popravile. Med najbolj znanimi takimi so Brigitte Bardot, Madonna, Vanessa Paradis, Anna Paquin in Georgia May Jagger.