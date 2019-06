Kylie Jenner in Anastasia (Stassie) Karanikolaou kot dekli. Neokusno? Najmanj, pravijo mnogi uporabniki družbenih omrežij. Foto: Instagram

Zvezdnica resničnostnih šovov, manekenka in poslovna ženska Kylie Jenner je vajena življenja pod žarometi, a občasno se v središču pozornosti znajde tudi zaradi kakšne ne ravno laskave poteze. Tokrat se je precej osmešila, ko je na Instagramu objavila video, v katerem razkriva, da je za prijateljičin rojstni dan pripravila prav posebno zabavo: v znamenju serije Deklina zgodba.

21-letna članica klana Kardashian je v soboto organizirala zabavo za svojo novo najboljšo prijateljico Stassie Karanikolaou, ki je dopolnila 22 let. In ker sta menda obe veliki oboževalki serije Deklina zgodba (Kylie v videu med drugim razkrije, da je to njena "najljubša serija vseh časov"), je bila tudi zabava obarvana s to tematiko.

"Dobrodošli v Gileadu!"

Kot je razvidno iz videa, ki ga je kozmetična magnatka objavila na svojem Instagramu, je goste najprej pozdravila z "Dobrodošli v Gileadu!", nato pa jih pospremila na osrednje prizorišče zabave, ki so ga krasili simboli izmišljene opresivne države, ženske so bile oblečene v rdeče oprave "dekel", pijačo in hrano pa jim je streglo osebje, oblečeno v opravo "Mart". Prizorišče je bilo sicer okrašeno v znamenju rdeče in bele barve, gostje so prešerno paradirale okrog, oblečene v rdeče-belo uniformo dekel, gosti pa v resno, skoraj vojaško opravo Poveljnikov.

It’s 2019 and Kylie Jenner is hosting a “Handmaid’s Tale” themed birthday party...SIS... pic.twitter.com/hNUTDDyTp4 — cayley (@cayley_plotkin) 09. junij 2019

V videih, ki so jih na svojih profilih objavile nekatere Kyliejine prijateljice, je poleg tega videti, da si gostje izmenjujejo pozdrave, kot so: "Naj Gospod odpre" in "Pod njegovim očesom", obenem pa se ženske predstavljajo s predpono Od, kot so spolne sužnje poimenovane v seriji (in predtem knjigi izpod peresa Margaret Atwood).

Ariel je postala OdAriel

A, kot piše TMZ, očitno niso vsi gostje razumeli, od kod so ženske v seriji dobile vzdevke oz. imena z omenjeno predpono - kot je znano, v seriji dekla dobi ime po svojem lastniku, poveljniku, ki mu služi kot sredstvo za razmnoževanje. V videu, ki ga je objavila Stassie, pa se ena od gostij, ki ji je očitno ime Ariel, poimenuje OdAriel, kar nakazuje, še piše ameriški tabloid, da očitno niso ravno seznanjene z bistvom serije (ali pa so ga morda zgrešile).

Medtem ko Kyliejine druge poteze načeloma pozitivno odmevajo po družbenih omrežjih, je ta, razumljivo, požela precej kritik - med drugim ji očitajo neobčutljivost za problematiko pravic žensk in njihove degradacije (kar je v ZDA v luči omejevanja pravice do splava trenutno sploh vroča tema).

Se sploh zaveda, o čem govori serija?

Številni se sprašujejo, ali sploh ve, da serija uprizarja spolno zasužnjevanje žensk z namenom reprodukcije, da dekle njjihovi Poveljniki sistematično posiljujejo, da se jih tretira kot lastnino, ki ji niso dovoljene nikakršne svoboščine, niti branje ali pisanje ... A glede na to, da s tokratne zabave na družbenih omrežjih ne mrgoli fotografij, je najbrž mlada zvezdnica že ugotovila, kakšen spodrsljaj ji je uspel.