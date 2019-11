"Človeka, ki že 30 let vodi avtomobilistične oddaje, je globalno segrevanje upočasnilo na hitrost 10 km/h," je dogodke z dirke po jugovzhodni Aziji opisal Clarkson. Foto: EPA

Znani televizijski voditelj avtomobilističnih oddaj je za britanski časopis Sunday Times opisal prizore, ki jim je bil priča ob obisku jugovzhodne Azije. Skupaj s sovoditeljema oddaje The Grand Tour Jamesom Mayem in Richardom Hammondom se je tja namenil posneti 500 milj dolgo dirko s čolni, ki je potekala iz Kambodže v Vietnam.

Ena izmed etap je potekala po reki Mekong, kjer je snemalna ekipa naletela na nepredvidene težave. Zaradi suše in pomanjkanja vode v regiji se je namreč reka na predelu, kjer tovrstnih težav včasih ni bilo, izsušila do te mere, da so morali voditelji zapustiti svoje čolne in del poti nadaljevati z veliko počasnejšim plovilom, ki se je lahko prebilo po nizki vodi.

Clarkson, ki je v preteklosti izrazil dvom o pomembnosti gibanj za varovanje okolja, je priznal, da se je med dirko prvič zavedel posledic, ki jih ima globalno segrevanje. "Šlo je za resnično ironično situacijo. Človeka, ki že 30 let vodi avtomobilistične oddaje, je globalno segrevanje upočasnilo na hitrost 10 km/h."

"Za to ne moremo kriviti človeštva"

Priznal je, da so posledice globalnega segrevanja, ki jih je izkusil iz prve roke, resnično skrb vzbujajoče. "Ampak za to ne moremo kriviti človeštva. To bomo prepustili Greti Thunberg," je dodal voditelj, ki je v preteklosti že kritiziral 16-letno švedsko aktivistko in jo označil za "razvajeno smrkljo".

Glede tega ostaja neomejen. "Oh, vsi bomo umrli. Prav, čudovito. Zdaj se vrni k pouku," je v sarkastičnem tonu dejal 59-letni Clarkson in ob tem dodal, da resnično upa, "da si strokovnjaki res prizadevajo za reševanje težav v povezavi z globalnim segrevanjem."

Prvi del četrte sezone oddaje The Grand Tour, ki je nasledila legendarno oddajo Top Gear, bo na platformi Amazon Prime dostopna od 13. decembra dalje.