Fotografije s poroke je Nizozemec s pravim imenom Tijs Michiel Verwest delil na svojem Instagramu, kjer mu sledi več kot 6,3 milijona ljudi, k fotografijam je pripisal "ljubezen mojega življenja 21-09-2019".

Na obredu, ki je potekal v luksuznem Amangiri resortu v puščavi, je bilo 80 svatov. Ženin je za ta dan izbral smoking modne znamke Tom Ford, nevesta pa obleko modne znamke Berta.

Na zabavi je za glasbo skrbel DJ Coleman, ženin pa je za svojo drago zaigral novo pesem A Million Years. Noč se je končala z ognjemeti.

"Bilo je lepše in bolj posebno, kot sem si sploh lahko predstavljal. Videti na kupu vse, ki jih imam rad, in nato videti ljubezen tvojega življenja, ki se sprehaja do poročnega oltarja, to je najboljši občutek na svetu."

50-letni didžej in 29 let mlajša manekenka sta se zaročila na zahvalni dan 2018, in sicer na Maldivih. Spoznala sta se na snemanju za pesem CMon.

Tiësto se je tudi letos znašel na Forbesovi lestvici največjih zaslužkarjev med DJ-ji – uvrstil se je na peto mesto, na samem vrhu pa je ameriški glasbeni duo The Chainsmokers.