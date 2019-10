DJ Zedd spada med deset največjih zaslužkarjev lanskega leta med didžeji. Foto: Reuters

Zedd, ki se je sicer kot Anton Zaslavski rodil v Rusiji, a je odraščal v Nemčiji, je novico sam objavil na družbenih medijih. "Da, Zedd je res dobil obvestilo o trajni prepovedi potovanj na Kitajsko, a podrobnosti za zdaj še nimamo," je dejal njegov menedžer. Njegovo glasbo je sicer na kitajski glasbeni strani za prenos pesmi QQ Music še mogoče dobiti.

Ustvarjalci serije South Park so na Kitajskem, državi z največ prebivalci in drugim največjim svetovnim gospodarstvom, sprožili veliko negodovanje z epizodo z naslovom "Band in China", v kateri so se norčevali iz ostre cenzure, ki vlada na več področjih, in iz ameriških podjetij, ki na Kitajskem poslujejo. Peking se je na ta del odzval s – cenzuro, saj je na priljubljenem spletnem iskalniku Baidu onemogočil ogled določenih izsekov, piše CNBC.

Zedd sicer sploh ni všečkal objave, povezave s to epizodo, ampak 300. del animirane serije, ki ima naslov "Shots!!!" in si je za tarčo vzel predvsem zagovornike necepljenja otrok, je pa res, da je nekajkrat s svojo satiro "pičil" tudi Kitajsko.

Peking v sporu tudi z Ligo NBA

Pred dnevi je sicer izbruhnil tudi spor med kitajskimi oblastmi in severnoameriško košarkarsko ligo NBA, ki ga je zanetil tvit moštva Houston Rockets, ki je podprl hongkonške protestnike. Pod za Kitajce sporno sporočilo se je podpisal generalni direktor moštva Houston Rockets Daryl Morey, ki je v že izbrisanem sporočilu izrazil svojo podporo protivladnim protestom v Hongkongu: "Boj za svobodo. Podprite Hongkong." Tvit je dvignil ogromno prahu. Kitajska televizija CCTV je prekinila prenose pripravljalnih tekem lige NBA, številni državni mediji pa so ameriško ligo napadli, češ da se vmešava v kitajsko politiko.