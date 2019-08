Predsednika sta si privoščila sladoled. Foto: EPA

Svet so obšli posnetki ruskega in turškega predsednika, ki se sprehajata po sejmišču in ustavita pred stojnico s sladoledom. Erdogan si takoj izbere vaniljevega, Putin pa se je malo težje odločil, zato je na koncu vzel kar dva korneta - vaniljevega in čokoladnega.

Kot je videti na posnetku, nato Erdogan ruskega gostitelja vpraša, ali bo plačal on, Putin pa odločno odgovori: "Seveda bom, saj ste moj gost". Nato iz hlačnega žepa potegne denar in prodajalki ponudi bankovec, razliko, ki mu jo ta želi vrniti, pa zavrne s pojasnilom: "Dajte to kar ministru za letalski razvoj."

Nato sta oba predsednika z otroškim navdušenjem zagrizla vsak v svoj sladoled, ki ga je turški predsednik takoj pohvalil. "Dobro," je bil kratek in jedrnat, Putin pa je pristavil: "Okusen je."

Erdogan si je na sejmu MAKS-19 ogledoval predvsem najnovejšo rusko stvaritev, peto generacijo lovca Su-57, sicer pa na sejmu tradicionalno predstavljajo najnovejše dosežke na področju predvsem vojaškega letalstva, nadzornih sistemov pa tudi vesoljske tehnologije.