Zvezdnikova poslednja želja je bila imeti do narave prijazen pogreb. Foto: Reuters

Sophie Perry, hčerka Luka Perryja, ki je srca televizijskega občinstva osvojil z vlogami v nanizankah Beverly Hills 90210 in Riverdale, je razkrila, da so očeta pokopali v t. i. "gobji obleki". "Moj oče je pred časom odkril to obleko in bil je navdušen. Pokopali smo ga v njej, kar je bila tudi ena izmed njegovih poslednjih želja. Gre za čudovito stvar za naš čudovit planet," je na Instagramu zapisala Sophie.

A kaj sploh je "gobja" oziroma ekološka pogrebna obleka Infinity Burial Suit? Coeio, kalifornijsko podjetje, ki jo je razvilo, trdi, da obleka zmanjša količino strupenih snovi, med drugim tudi svinca in živega srebra, ki se med razgradnjo trupla sproščajo v okolje.

Narejena je iz ekološko pridelanega bombaža, vanjo pa so všiti delčki posebej vzgojenih gob, ki učinkovito prenašajo hranilne snovi iz telesa pokojnika do okoliških rastlin.

Jae Rhim Lee, ki je zasnovala obleko, je zagotovila, da podjetje za vsako prodano obleko, ki stane 1.340 evrov, posadi dve drevesi.

"Zeleni pogrebi" sicer niso nov koncept, vendar v zadnjem času njihova priljubljenost po pisanju BBC-ja strmo narašča.