Sproščen pomenek Justina Trudeauja, Borisa Johnsona in princese Ane. Foto: Reuters

Snemalci so namreč mimogrede ujeli pomenkovanje med britanskim premierjem Borisom Johnsonom ter kanadskim Justinom Trudeaujem in nizozemskim Markom Ruttejem, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in hčerko kraljice Elizabete, princeso Ano, ki so se očitno kratkočasili na račun ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Ta je namreč na sprejem pri kraljici Elizabeti II. v okviru vrha Nata zamudil – in sicer zato, kot na posnetku pojasni Justin Trudeau, "ker je imel iznenada 40-minutno novinarsko konferenco".

Pred tem sta se Macron in Trump srečala na pogovoru, v katerem je Trump med drugim Macronu ponujal "nekaj zelo dobrih IS-jevih borcev", nato pa ga napadel, ker je "tako nespoštljivo govoril o Natu" – kot je znano, je Macron zvezo zaradi slabega vodstva in neusklajenih politik označil za klinično mrtvo. Nič boljšo izkušnjo s svojim "sosedom" ni imel Trudeau, ki je moral na novinarski konferenci namesto na vprašanja novinarjev odgovarjati na Trumpova vprašanja, koliko Kanada nameni v Natov proračun.

Luksemburški premier Xavier Bettel in britanski kolega Boris Johnson sta se prisrčno pozdravila. Foto: EPA

Ni sicer natančno znano, o čem se je skupinica na posnetku pogovarjala, a kaže, da ravno o Trumpu in njegovih razvlečenih novinarskih konferencah oz. iskanju pozornosti. Macron tako pripoveduje anekdoto, ki vse prisotne spravlja v smeh, Trudeau pa doda: "'A seveda, seveda', je rekel. /... Samo gledal si lahko, kako je njegova ekipa izbuljila oči."

Med gostitelji tokratnega sprejema so bili poleg kraljice Elizabete še njena dva otroka (že omenjena princesa Ana in valižanski princ Charles), med povabljenci pa sta se sukali in pomenkovali še vojvodinja Cambriška (njen mož, princ William, je te dni na državnem obisku v Kuvajtu) in Charlesova žena, vojvodinja Cornwallska.