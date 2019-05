Elle Fanning v Pradini toaleti iz 50. let s pretesnim životcem. Foto: AP

21-letna Fanningova, do zdaj najmlajša članica devetčlanske žirije tega slovitega filmskega festivala, se je zgrudila s stola med ponedeljkovo večerjo Trophée Chopard.

"Ups, malce sem omedlela nocoj v svoji Pradini maturantski obleki iz 50. let, a je vse v redu!" je zapisala igralka na Instagramu.

Ob tem je dodala, da je bila njena večerna toaleta pretesna, poleg tega pa se še spopada s "tistim časom v mesecu".

Po navedbah revije Variety je zvezdnici filma Mary Shelley na noge pomagala njena starejša sestra, prav tako igralka Dakota Fanning. Na pomoč je takoj priskočil tudi Colin Firth, ki je sedel nedaleč od mlade kolegice.

Varnostniki so nato sestri Fanning pospremili iz dvorane.

Kritike na račun visoke mode

Čeprav je Fanningova vse skupaj odpravila kot še eno žensko prigodo, se je oglasila britanska igralka Jameela Jamil in okrcala modno industrijo, ki postavlja nerealistične standarde za ženske.

Jamilova, znana zagovornica ženskih pravic, je dejala, da bi morala biti Fanningova zgrožena nad številko obleke, ki jo je morala nositi.

"Jezus Kristus, berem o Elle Fanning, *zelo* suhi igralki, ki je omedlela, ker je bila njena Pradina obleka pretesna, nato pa je vse skupaj prevalila na menstruacijo, namesto na to, da so vzorčne številke oblek, za katere se pričakuje, da jih bomo nosile, j***o nore. To kaže na velik problem v modi," je zapisala na Twitterju.