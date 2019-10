Z ženo Portio sta se udeležili tekme ameriškega nogometa. Foto: Reuters

Kot je razložila, sta bili z ženo Portio De Rossi povabljeni v Teksas, da si ogledata tekmo ameriškega nogometa. Odzvali sta se povabilu hčerke lastnika kluba Dallas Cowboys, klub pa je igral proti Green Bay Packersom. "Lastnik kluba ima visoke prijatelje in s tem ne mislim na rang zvezdnikov resničnostnih šovov, temveč na resnično prestižne prijatelje."

Med njimi sta bila tudi nekdanja prva dama Laura Bush in njen mož, ki je sedel ravno zraven DeGeneresove. "Ko sva bili povabljeni, sem se zavedala, da bom obkrožena z ljudmi z drugačnimi mišljenji in pogledi – pa ne govorim o politiki. Jaz sem denimo navijala za Packerse, medtem ko so vsi drugi v tistem prostoru navijali za Dallas Cowboyse. Svojo navijaško opremo sem morala skrivati v ženini torbici," se je pošalila.

Foto: AP

Ko pa so jo fotografi ujeli, kako se med tekmo šali z Bushem, so bili njeni oboževalci razburjeni. "Mislili so si, zakaj se hollywoodska liberalka pogovarja s konservativnim predsednikom," je razložila.

Komičarka je dodala, da je prijateljica z njim in z veliko ljudmi, ki imajo drugačne poglede kot ona. "Različni smo in zdi se mi, da smo pozabili, da s tem ni nič narobe."

"Želim si, da ljudje ne bi nosili živalskega krzna, ni mi všeč, ampak sem pa v prijateljskih odnosih z ljudmi, ki ga nosijo. Zgolj zato, ker se z nekom ne strinjam v čisto vseh pogledih, ne pomeni, da z njimi ne bom prijateljica."

Ob tem je še enkrat razložila svoj znani rek, da moramo biti drug do drugega prijazni. "S tem ne mislim zgolj na ljudi, ki imajo enaka mišljenja kot mi – s tem mislim, da moramo biti prijazni do vseh," poroča Entertainment Online.