"Pred natanko 29 leti sem bil zlomljen človek. Nato sem končno zbral pogum in izgovoril besedi, ki sta mi spremenili življenje: 'Potrebujem pomoč.' Hvala vsem nesebičnim ljudem, ki so mi pomagali na moji poti do treznosti. Večno vam bom hvaležen," je na Instagramu poleg žetona društva Anonimnih alkoholikov, ki ga je prejel ob obletnici, zapisal 72-letnik.

Eltonove pretekle borbe z odvisnostjo od alkohola in mamil so dobro dokumentirane, nazadnje v biografskem filmu Rocketman.

"Nisem živel normalnega življenja, popolnoma sem izgubil stik z resničnostjo. Večkrat me je stiskalo v prsih, po več dni skupaj nisem spal, imel sem pogoste krče. A nič me ni izučilo," je po pisanju revije People povedal Elton. Pomoč je poiskal šele po smrti svojega prijatelja Ryana Whita, za katerega so bili leta 1990 usodni zapleti, povezani z aidsom. Konec julija 1990 se je Elton odločil, da je čas, da spremeni svoje življenje, zato se je prijavil na zdravljenje v chicaško bolnišnico in od takrat dalje živi trezno življenje. V preteklosti je večkrat izpostavil, da se je od kokaina poslovil zadnji čas: "Zadnji trenutek sem nehal uživati kokain, le korak me je ločil od smrti."

"Življenje je polno pasti tudi brez alkohola in drog, vendar se zdaj s težavami lažje spopadam. Med zdravljenjem sem se naučil komunicirati, naučil sem se, da se je treba o težavah pogovarjati, saj drugače ne moremo najti rešitve," je povedal Elton in dodal, da ima po zaslugi odločitve, ki jo je sprejel pred 29 leti, danes življenje, "ki bi si ga drugače lahko le želel".