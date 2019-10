"Star sem 72 let, počutim se, kot bi jih imel 18," pravi Elton John, ki velja za enega največjih glasbenih izvajalcev v zgodovini. Foto: EPA

Pet mesecev po biografskem celovečercu Rocketman na prodajne police prihaja še avtobiografska knjiga Eltona Johna. Glede na napovedi in intervjuje, ki jih je glasbenik opravil v teku promocije prihajajoče knjige z naslovom Me (Jaz), bodo bralke in bralci v zvezdnikovi avtobiografiji lahko izvedeli veliko podrobnosti iz njegovega zasebnega življenja, se seznanili z glasbenikovim vzponom med glasbene velikane in dobili vpogled v njegova razmerja s številnimi znanimi ljudmi iz sveta zabave.

"Želim predvsem, da moja sinova vesta, kaj se je dogajalo, zato da lahko tudi po tem, ko me ne bo več, prebereta knjigo in resnico," je pred izidom knjige povedal glasbenik. "Želim, da razumeta, kaj sem dal čez, preden sem dobil njiju. Moje življenje sta naredila popolno, zaključila sta krog," je dejal glasbenik, ki ima z dolgoletnim partnerjem Davidom Furnishom 8-letnega Zacharyja in 6-letnega Elijaha, ki ju je rodila nadomestna mati.

V knjigi se je Elton John med drugim razpisal o odnosu s svojo materjo, o odvisnosti od prepovedanih drog in delil številne zanimive anekdote. Med drugim je ponudil vpogled v drugačno plat kraljice Elizabete II. Formalna, zadržana in uglajena kraljica naj bi po Eltonovih navedbah v zasebnem življenju znala biti tudi zelo zabavna.

"Vem, da kraljičina javna podoba ni ravno divja in lahkomiselna, toda v privatnem življenju zna biti izjemno zabavna," je povedal Elton John, ki je skozi leta spletel tesne stike z britansko kraljevo družino. Kot primer nenavadnega kraljičinega humorja je opisal dogodek, ki mu je bil priča na zabavi v Buckinghamski palači. "Videl sem jo, kako je pristopila k nečaku Viscountu Linleyu in mu naročila, naj gre preverit, ali je vse v redu z njegovo sestro, ki se ni počutila dobro in je ležala v eni od sob. Ko jo je želel odsloviti, mu je dejala 'ne - kregaj- se- z - menoj - jaz - sem- kraljica!, pri čemer je vsako besedo podkrepila z rahlo klofuto," je dogajanje opisal John.

Kot je pojasnil, je to zadostovalo, da je kraljičin nečak, sicer lastnik priznanega podjetja, ki izdeluje pohištvo, ugodil kraljičini zahtevi. "Ko je odšel, me je opazila in ugotovila, da sem spremljal celotno dogajanje. Pomežiknila mi je in odkorakala stran," se dogodka spominja Elton John.

Elton John se je leta 2018 podal na poslovilno svetovno turnejo, ki jo bo prihodnje leto zaključil v Londonu. Foto: EPA

"Bog ve, s katerimi zdravili so ga polnili"

Elton John se je v svoji knjigi dotaknil tudi odnosa s pokojnim kraljem popa Michaelom Jacksonom. Označil ga je za "mentalno bolnega človeka, v družbi katerega je bilo nelagodno." Elton je zapisal, da je bil Jackson zelo prijeten, ko je bil še otroška zvezda. Ko je odrasel, naj bi se stvari začele spreminjati. "Začel se je oddaljevati od sveta in bežal stran od resničnosti, podobno kot je to počel Elvis Presley," je dejal angleški pevec.

"Bog ve, kaj se mu je dogajalo v glavi, in Bog ve, s katerimi zdravili so ga polnili, a vsakič, ko sem ga v poznejših letih srečal, sem pomislil, da je revež popolnoma izgubil svojo iskrivost. Resnično menim, da je bil zelo mentalno bolan. Iz nekega razloga se ni več znašel v družbi odraslih," je dejal Elton John. V avtobiografiji se pojavljajo še številni drugi zvezdniki iz sveta zabave, s katerimi je Elton John skozi svojo kariero spletel tesne vezi.

"Star sem 72 let, počutim se, kot bi jih imel 18. Še vedno imam veliko za doživeti, upam da v družbi svojih otrok. Kdo ve, kaj bom počel. Resnično ne vem. In me ne briga, ne želim vedeti. Želim si biti presenečen," je o svoji prihodnosti dejal legendarni glasbenik, ki je od leta 2018 na poslovilni svetovni turneji, ki jo bo zaključil decembra 2020 na londonski O2 areni.