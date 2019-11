Emma Watson svojo zasebnost sicer nerada deli z mediji. Foto: EPA

29-letnica, ki je zaslovela v vlogi Hermione Granger v filmskih uspešnicah o čarovniku Harryju Potterju, je za britanski Vogue spregovorila o obdobju življenja, o katerem je trenutno.

Aprila bo dopolnila 30 let, in čeprav je znana po tem, da le redko govori o svojem zasebnem življenju, se je tokrat bolj odprla in pojasnila, da sprva ni razumela vsega hrupa okoli tega mejnika. Nato pa je priznala, da se zaradi prihajajočega rojstnega dne počuti vse bolj zaskrbljeno in pod stresom.

Ni moža, ni otroka ...

"Če se bližaš 30. letom in nisi ustvaril doma, nimaš moža, otroka, nekega varnega in stabilnega mesta v karieri ter še vedno iščeš svoje mesto pod soncem ..., potem je prisotna neverjetna mera zaskrbljenosti," je opisala svoje občutke.

Spregovorila je tudi o tem, da nikoli ni verjela v mantro "srečno samska" in dodala. "Potrebovala sem veliko časa, ampak sem res srečna. Temu se reče zveza s samim seboj," je zatrdila igralka, ki se letos na velika platna vrača v novi priredbi slavnega romana Louise May Alcott Male ženske.

Upodablja 16-letno Meg, eno izmed štirih sester (še Jo, Beth in Amy), ki živijo v malem mestu v ameriški zvezni državi Nova Anglija v času ameriške državljanske vojne.