Novico je v soboto na Instagramu razkrila ponosna mama, nekdanja članica skupine Spice Girls, ki je danes zelo uspešna modna oblikovalka.

"Ne bi mogla biti bolj ponosna na svoje otroke in najbolj čudovite botre," je zapisala Victoria ob fotografiji s pomembnega dogodka. S tem se je zahvalila vsem štirim botrom, med njimi pa sta poleg igralke in pevca še slavni frizer Ken Paves in nogometni agent David Gardner.

Tudi zvezdnica serije Razočarane gospodinje je na svojem Instagramu delila fotoutrinek s krsta, kot je mogoče razbrati, pa je bila imenovana za botro edini hčerki Victorie in Davida Beckhama: "Kakšna čast, da sem botra najljubkejši deklici na svetu. Rada te imam, Harper Seven." Eva in Victoria sta veliki prijateljici, kar je razkrila Eva v enem izmed intervjujev: "Victoria je čudovita mamica, verjetno je prva oseba, na katero bi se obrnila po nasvet glede starševstva."

Krstni boter starejših sinov 20-letnega Brooklyna in 17-letnega Romea pa je pevec Elton John.