Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se prvorojenca razveselila v ponedeljek. Foto: Reuters

Meghan je ob tem dejala, da je izjemno miren, na kar je Harry v smehu odgovoril, da ni čisto prepričan, po katerem izmed staršev bi lahko dobil to lastnost. "Čudovito je, resnično čudovito. Ob sebi imam dva najboljša fanta na svetu, tako da sem resnično srečna," je razložila vojvodinja, princ Harry pa jo je dopolnil z besedami, da je starševstvo res čudovito.

Foto: Reuters

"Minila sta šele dva dneva in pol, a neverjetno srečna sva, da imava ob sebi to drobceno bitje, polno sreče." Na vprašanje, komu je novorojenček bolj podoben, pa je princ odgovoril, da vsi pravijo, kako močno se dojenčki v prvih dveh tednih spreminjajo. "Opazujeva, kako bo proces spreminjanja potekal v naslednjem mesecu dni, a njegov videz se spreminja iz dneva v dan, tako da bomo videli."

Novorojenček, katerega imena še nista razkrila, je sedmi v vrsti za prestol, rodil pa se je v ponedeljek ob 5.26 zjutraj po krajevnem času. Ob rojstvu je tehtal 3,2602 kilograma.

Princ Harry je ob rojstvu otroka dejal: "Zelo vesel sem, da lahko naznanim, da sva z Meghan danes zjutraj dobila otroka, in sicer zdravega sina. Mama in otrok se počutita zelo dobro. To je bila neverjetna izkušnja, bolj posebna, kot sem si lahko kdaj koli zamišljal," je dejal. "Hvaležna sva za vso podporo, ki sva je deležna, občutek je neverjeten in to izkušnjo želim deliti z vsemi."

Prejela ogromno čestitk

Čestitkam so se pridružili tako mnogi znani obrazi kot člani kraljeve družine, med katerimi sta tudi vojvoda in vojvodinja Cambriška. Princ William je bratu čestital, hkrati pa se tudi pošalil, saj se zdaj tudi on uvršča v skupino ljudi oziroma staršev, ki trpijo zaradi pomanjkanja spanca.

Foto: Reuters

"Upam, da se bosta v naslednjih dneh lahko nekoliko odpočila in uživala ob otroku in vseh radostih, ki jih prinaša s sabo," je še dodal William. Novopečenima staršema je čestitala tudi Catherine: "Veselimo se srečanja, pa tudi tega, da končno izvemo njegovo ime. Ker zna biti naslednjih nekaj tednov precej napornih, jim želim vse najboljše."

Imena še nista razkrila

Njun sin sicer ne bo imel naziva princ, razen če mu ga s kraljevim ukazom na željo Harryja in Meghan podeli kraljica Elizabeta II. Prevzel naj bi enega izmed očetovih nižjih plemiških nazivov, najverjetneje grof Dumbartonški (Earl of Dumbarton). Princu Harryju je namreč kraljica ob rojstvu podelila naziv vojvoda Susseški, da bi njegov pomožni naziv grof Dumbartonški lahko prešel na njegovega sina.