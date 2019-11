Justin Timberlake in Jessica Biel sta skupaj že 12 let. Foto: AP

Justinova soproga in mati njegovega sina Jessica Biel komentarja na posnetke še ni podala.

38-letni Timberlake in 30-letna Wainwrightova v New Orleansu snemata film Palmer, v katerem igrata ljubimca, paparaci pa so ju ujeli na balkonu enega priljubljenih mestnih klubov, kjer sta se opolnoči zadrževala s še nekaterimi člani snemalne ekipe.

Pevec in igralec je bil videti močno okajen, kamere pa so ujele, kako je njegova mična soigralka položila svojo roko na njegovo koleno, preden je on prijel njeno roko in se igral z njenimi prsti.

Vir blizu Timberlaka je za Page Six ostro zanikal, da bi se med soigralcema kaj pletlo, češ da je vse skupaj privlečeno za lase, saj da so bili na balkonu in vsem na očeh.

"100-odstotno se nič ne plete med njima," je zatrdil.

Par že 12 let

Timberlake in leto dni mlajša Bielova sta poročena od leta 2012, par pa sta že 12 let. Skupaj imata štiriletnega sina Silasa.

Pred tem je bil on v zvezah s Cameron Diaz, z Alysso Milano in Britney Spears, a so ga povezovali še s številnimi drugimi zvezdnicami.

Zakon Timberlaka in Bielove je sicer do zdaj veljal za enega najbolj trdnih v Hollywoodu, igralca pa na družbenih omrežjih pogosto objavljata skupne fotografije.