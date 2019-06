Gwyneth Paltrow je Brada Falchuka spoznala na snemanju nanizanke Glee leta 2014, razmerje pa sta javno potrdila leta 2015. Foto: AP

46-letna igralka in 48-letni soavtor serije Glee sta se poročila septembra lani, a preživita skupaj le štiri dni na teden v njeni vili v East Hamptonu v zvezni državi New York.

Preostale tri dni preživi Falchuk s svojima otrokoma Brodyjem in Isabello, ki sta se mu rodila v zakonu s Suzanne Bukinik.

Gwyneth pravi, da jima ta ureditev čudovito ustreza in da tudi njeni poročeni prijatelji menijo, da je to idealno.

"Oh, vsi moji poročeni prijatelji pravijo, da ta ureditev zveni idealno in da ne bi smela spreminjati prav ničesar," je povedala za revijo Sunday Timesa.

Ureditev je blagoslovila tudi Gwynethina "inštruktorica za intimo" Michaela Boehm, češ da daje igralkinemu zakonu "polarnost".

Medeni tedni z nekdanjim možem

Oskarjevka se je v intervjuju razgovorila tudi o "družinskih medenih tednih", ki sta jih s Falchukom decembra preživela na Maldivih, pridružili pa so se jima vsi štirje otroci in tudi Gwynethin nekdanji mož Chris Martin s svojo novo partnerico, igralko Dakoto Johnson.

Paltrowova je bila z Martinom, pevcem skupine Coldplay, poročena deset let, v zakonu pa sta se jima rodila sin Moses (13) in hčerka Apple (15). "Chris je družina in z Bradom sta v popolnoma prijateljskih odnosih," je povedala o nenavadni kombinaciji na medenih tednih.

O Dakoti, zvezdnici filmov 50 odtenkov sive, pa je Paltrowova dejala, da je "fantastična ženska" in da jo naravnost obožuje.

Paltrowova, tudi ustanoviteljica Goopa, spletne strani in revije za "sodobno žensko", je sicer znana po precej samosvojih definicijah zvez in razpadov teh. Tako je ob ločitvi od Martina sporočila, da ne gre za razhod, ampak "zavestno razparčkanje".