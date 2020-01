Vojvoda in vojvodinja Susseška sta navajena na veliko razkošje. Dopustujeta v najelitnejših krajih, potujeta po svetu, iz lastnega žepa plačujeta tudi osebne pomočnike, vzdrževalce in varuško za sina. Temu se zagotovo ne nameravata odpovedati. Foto: EPA

Šesti v vrsti za britanski prestol in njegova žena, nekdanja ameriška televizijska igralka, sta na Otoku poskrbela za hud pretres, ki ga – čeprav sta se v zadnjih mesecih večkrat potožila čez to, da ju življenje na očeh javnosti utesnjuje, nesoglasja z drugimi člani kraljeve družine in kritike zaradi zasebnih poletov – resnično nihče ni pričakoval.

Denarja jima že zdaj ni manjkalo Po ocenah imata vojvoda in vojvodinja Susseška trenutno skupaj 40 milijonov evrov premoženja. Harry je "težek" 35 milijonov evrov - vsako leto sta si z Williamom razdelila skoraj šest milijonov evrov iz "vladarjevega sklada". Oče Charles je bratoma lani izplačal skupno 5,8 milijona evrov, ki jih je pridelalo njegovo 1,4 milijarde evrov vredno posestvo v Cornwallu - temu dohodku se Harry in Meghan očitno ne nameravati odpovedati. Harry poleg tega redno dobiva zajeten kos pogače iz zapuščine umrle matere Diane, ki je bila vredna 24 milijonov evrov, poleg tega mu je v poseben sklad njegova prababica nakazala 8,2 milijona evrov.



Meghan je v igralski karieri zaslužila skoraj pet milijonov evrov - največ je kapnilo na njen račun po zaslugi vloge v odvetniški seriji Nepremagljivi dvojec, v kateri je za eno epizodo zaslužila 40.000 evrov, preostali denar je zaslužila z drugimi vlogami in sodelovanji.

V objavi na Instagramu sta v sredo zapisala, da se umikata iz ožje kraljeve družine, a da bosta še naprej sodelovala s kraljico Elizabeto II., princem Charlesom, vojvodo in vojvodinjo Cambriško ter drugimi. Opozorila sta, da si želita tlakovati bolj "progresivno pot" znotraj kraljeve institucije, in dodala, da bo družina – imata osemmesečnega sina Archieja – čas preživljala med Združenim kraljestvom in Severno Ameriko ter da bosta od zdaj naprej sama skrbela za svojo finančno neodvisnost.

Nikomur na dvoru se o tem ni niti sanjalo

Že ta objava je bila za Britance šokantna, olje na ogenj redkemu javnemu pranju umazanega perila v javnosti pa je prilila Buckinghamska palača, ki je pogovore s princem Harryjem in Meghan o njunem umiku od kraljevskih dolžnosti označila z besedami "v začetni fazi". "Razumemo njuno željo po drugačnem pristopu, toda to so kompleksna vprašanja, ki terjajo svoj čas, da se razrešijo," se je glasilo skopo sporočilo.

Britanski mediji poročajo, da sta vojvoda in vojvodinja Susseška "zaroto" o umiku iz kraljeve družine očitno skovala med šesttedenskim oddihom, ki sta ga z Archiejem preživela v Kanadi, ter da sta preostale člane dvora z objavo pustila odprtih ust. BBC poroča, da svoje odločitve pred objavo na Instagramu nista sporočila ne kraljici ne nikomur drugemu. "Dvor je bil popolnoma zaslepljen, nikomur ni niti na kraj pameti padlo, da se pripravlja kaj takega," je zapisal poznavalec kraljeve hiše Jonny Dymond.

Očitno sta Harry in Meghan vse premislila do potankosti. Nekaj minut po prvi objavi je že začela delovati njuna nova uradna spletna stran sussexroyal.com, na kateri sta podrobneje razložila, kako si predstavljata spremenjen odnos oziroma nov "delovni model" s kraljevo družino. Na njej sta objavila nova pravila za medijske hiše, saj bosta odslej sama izbirala, katere novinarje in organizacije bosta najprej obveščala o novostih.

Ob rojstvu sina Archieja sta se odpovedala kraljevskemu nazivu zanj. Foto: Reuters

Od članov kraljeve družine do najbolje plačanih zvezdnikov

Ker se bosta umaknila iz najožjega dela kraljeve družine, sta se odpovedala sredstvom iz t. i. vladarjevega sklada, s katerim britanski državljani financirajo delovanje kraljeve družine. Iz tega sklada sta kraljičina vnuka William in Harry vsako leto prejela skupaj 5,9 milijona evrov sredstev – William je, ker je prvorojenec, menda dobil nekaj več kot Harry. "Vojvoda in vojvodinja Susseška sta zelo ponosna na svoje delo, nadaljevala bosta humanitarne dejavnosti in se udeležila novih. A oba cenita možnost, da sama poskrbita za svoje prihodke, to pa jima je bilo v trenutni strukturi kraljeve družine onemogočeno," sta se "potožila" na svoji strani.

Želita obdržati Frogmore Cottage in varnostnike

Harry in Meghan sta v isti sapi poudarila, da bosta še naprej živela v vili Frogmore Cottage v Windsorju, ki jima jo je podarila kraljica, prenova stavbe pa je davkoplačevalce stala več kot 2,8 milijona evrov. "Vojvoda in vojvodinja Susseška bosta s kraljičinim dovoljenjem še naprej uporabljala Frogmore Cottage kot svoje bivališče, saj bosta še naprej podpirala monarhijo. Družina bo tako v Združenem kraljestvu vedno imela dom."

Verjetno jima bo njuna tržna znamka Sussex Royal prinesla ogromna sredstva, saj je zanimanje zanju ogromno. Foto: EPA

Nekateri komentatorji in uporabniki na družbenih omrežjih imajo o tej odločitvi para veliko povedati, pojavljajo se tudi domneve, da bi jima kraljica lahko začela zaračunavati najemnino za posestvo.

Varnostni strokovnjaki pa napovedujejo, da bo varovanje Harryja in Meghan postalo prava nočna mora, če bosta res ves čas potovala med Otokom in Severno Ameriko. Najverjetneje si bo družina drugi dom ustvarila v Kanadi, poznavalci domnevajo, da verjetno v Torontu ali Vancouvru, kjer je preživela praznike. Da bodo Britanci še naprej skrbeli za njuno varnost in varnost malega Archieja, sta jasno povedala tudi Harry in Meghan, ki sta na svoji strani zapisala, da ostajata "v skupini mednarodno varovanih ljudi", zato je za njuno varnost odgovorna britanska policija. Njuno varovanje Britance letno stane skoraj 770.000 evrov.

Vprašanj o njuni potezi tako ostaja ogromno, tudi to, ali se bosta odpovedala kraljevemu nazivu. Če se bosta, bo Harry izstopil iz vrste za britanski prestol, v kateri je trenutno za očetom Charlesom ter bratom Williamom in njegovimi tremi otroki na šestem mestu. Na sedmem je Harryjev sin Archie, ki bi prav tako izgubil pravico do vzpona na prestol.

Harry je nedavno dejal, da sta z bratom Williamom trenutno "na različnih poteh". Foto: EPA

Zakaj tako drastična poteza?

Na družbenih omrežjih je cel kup komentarjev o njuni odločitvi, večina za "beg" iz kraljeve družine krivi 38-letno Meghan, zato so umik para že poimenovali kar "megxit". Opozarjajo, da se je Meghan v preteklosti že sprla s svojim očetom, nato je moža oddaljila od brata Williama, zdaj pa še od celotnega dvora. Nekateri par obtožujejo, da živita v lastnem mehurčku samozaverovanosti in da se ne zavedata vseh privilegijev, ki sta jih deležna. Nekateri zvezdniki, kot sta Bette Midler in Jameela Jamil, pa po drugi strani hvalijo njun pogum in odločenost za spremembe.

Poznavalci ocenjujejo, da sta Harry in Meghan s svojo znamko Sussex Royal na poti, da postaneta zvezdnika svetovnega slovesa, ki bosta tržila kopico izdelkov s svojim logotipom, mastno računala za različne medijske nastope, medijska partnerstva, verjetno bosta kmalu podpisala tudi dogovor o izdaji knjige. Britanci namigujejo, da bi se lahko dogovorila celo za višji znesek, kot sta se nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in njegova žena Michelle, ki sta še pred izdajo vsak svoje knjige dobila neverjetnih 76 milijonov evrov. Harry in Meghan sta že pred časom zaščitila pravice za več izdelkov z njunim logotipom, tako da bi njuni dohodki lahko poleteli v nebo.

Samo za občutek – najbolj iskani govorci na svetu za en nastop računajo tudi do pol milijona evrov.