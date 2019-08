Mediji na Otoku so se konec tedna razpisali o "dvoličnosti sicer ekološko ozaveščenih" vojvode in vojvodinje Susseških, ko so se dokopali do fotografij z letališča v južni Franciji.

Te prikazujejo, kako Meghan z malim Archiejem v naročju vstopa v 12-sedežno cessno, zato so hitro postregli z naslednjimi številkami. Da je z londonskih letališč v Nico predvidenih 20 komercialnih letal na dan, povratna vozovnica pa pri nizkocenovnem letalskem prevozniku stane dobrih 200 evrov. Medtem ko najem tovrstne cessne stane 20 tisočakov in na osebo ustvari sedemkrat več izpustov kot komercialno letalo.

Princ Harry in Elton John. Foto: EPA

Danes pa se je odzval Elton John, pri katerem sta mlada zakonca preživela dopust – odstopil jima je namreč svoj dvorec na Azurni obali, češ da si po "hektičnem letu in predanosti dobrodelnosti" zaslužita počitek stran od oči javnosti, v miru in zasebnosti njegovega domovanja.

V seriji tvitov je slavni pevec zapisal, da si letala nista najela sama, pač pa je bilo to darilo njega in njegovega partnerja Davida Furnisha. Poudaril je, da podpirata okoljska prizadevanja princa Harryja in sta zato poskrbela, da je bil njun polet ogljično nevtralen.

Kako točno, sicer ni pojasnil, običajno pa to pomeni, da izračunaš, koliko toplogrednih plinov ustvaril tvoj polet, nato pa finančno podpreš projekt, ki pomaga zmanjšati izpuste v tej isti količini.

Ob tem je dodal, da je bila pokojna princesa Diana ena njegovih najboljših prijateljic in zato čuti dolžnost, da zaščiti njenega sina in njegovo družino pred napadi: "Zelo cenim Harryjevo in Meghanino predanost dobrodelnosti, zato pozivam medije, naj prenehajo z vztrajnimi in neresničnimi obtožbami njiju in njunega dela, ki se pojavljajo skorajda dnevno."