Harry in Meghan sta se v začetku maja razveselila sina Archieja, a sta se otoškim medijem malo zamerila, ker otroka nista takoj pokazala sedmi sili oz. ker sta se odločila, da želita prva dva dni preživeti stran od žarometov. Foto: Reuters

Fotografska agencija Splash News in njena podružnica Picture Agency sta z Buckinghamsko palačo dosegli dogovor, podrobnosti o njem pa nobena stran ne razkriva, tako da ni znano, za kako visoko odškodnino gre.

Odvetnik, ki zastopa vojvodo Susseškega in njegovo družino, je v izjavi za javnost, ki jo je posredovalo sodišče v sredo, dejal, da so pri Splashu priznali, da so 9. januarja s helikopterjem preletavali zasebno domovanje Harryja in njegove žene Meghan ter ga fotografirali.

Resno ogrožena varnost

"Objava fotografij je tako resno ogrozila varnost in varovanje vojvode in njegovega prebivališča, da zdaj na tej posesti ne moreta več živeti," je v izjavi opozoril Harryjev odvetnik in dodal, da sta posestvo v Oxfordshiru Harry in Meghan izbrala "na podlagi visoke stopnje zasebnosti, ki jo je ponujalo in ker stoji na odmaknjenem območju, sredi zasebnih kmetijskih zemljišč, torej daleč stran od območij, do katerih imajo dostop fotografi".

Objavili fotografije notranjosti hiše

Po poročanju Reutersa je Splash objavil jasne in prepoznavne fotografije notranjosti domovanja britanskega princa in njegove žene, vključno s spalnico, dnevno sobo in jedilnico. Pozneje so fotografije objavili številni britanski mediji, med njimi tudi The Times. Pri Splashu so objavo fotografij hitro obžalovali in zatrdili, da je šlo za "spodrsljaj" in da takšnega vdora v zasebnost ne bodo več ponovili.

Odnosi z mediji hladni

Harry in Meghan, ki sta 6. maja postala starša prvorojencu Archieju, sta se po rojstvu znašla v nemilosti britanskih medijev, saj Meghan ni želela - tako kot Harryjeva mama Diana in svakinja Kate - pozirati z otrokom v naročju le nekaj ur po porodu. Namesto tega sta organizirala kratko poziranje dva dni po dečkovem rojstvu.

Ob 12. maju, ko Američani praznujejo materinski dan, sta objavila še fotografijo malčkovih nogic, v ozadju pa je videti spominčice, najljubše rože Harryjeve matere Diane, v čemer so mediji prepoznali poklon princa pokojni materi.