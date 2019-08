Meadow je Walkerjeva edinka, rodila pa se mu je v zvezi z Rebecco Soteros. Dekle je odraslo z mamo na Havajih, a se je leta 2012, leto dni pred Walkerjevo smrtjo, preselila k očetu v Kalifornijo, v tem času pa se z njim močno zbližala.

Modrooki zvezdnik filmske franšize Hitri in drzni je umrl v prometni nesreči novembra 2013.

40-letni Walker, tudi zasebno velik ljubitelj hitrih avtomobilov, je umrl na prazni cesti v kalifornijski Santa Clariti, potem ko se je s prijateljem, poslovnežem Rodgerjem Rodasom, po dobrodelni prireditvi odpeljal na testno vožnjo dirkalnega porscheja.

Pri veliki hitrosti je Rodas izgubil nadzor nad vozilom, ki ga strokovnjaki označujejo za precej nevarnega, se zaletel v drevo in ulično svetilko, avtomobil pa je zagorel.

Prizorišče nesreče, v kateri sta umrla Walker in Rodas. Foto: AP

Obdukcija je pokazala, da je Rodas umrl zaradi poškodb ob trku, medtem ko je Walker umrl zaradi kombinacije poškodb ob trku in opeklin.

S Porschejem sklenila poravnavo

Zaradi nesreče je Meadow Walker leta 2015 vložila tožbo proti Porscheju, ki mu je očitala, da so bili pri proizvodnji carrere GT malomarni, in zatrjevala, da bi lahko z boljšim varnostnim mehanizmom smrt njenega očeta preprečili.

Krivila je pomanjkljiv varnostni sistem v avtomobilu, ki bi lahko preprečil nesrečo oziroma vsaj poskrbel, da bi igralec, ki je bil sopotnik v vozilu, nesrečo preživel. Leta 2017 je Porsche z Walkerjevo sklenil poravnavo, kolikšen znesek je najstnici odštel, pa ni znano.

Meadow je tožila tudi sklad pokojnega Rodasa, ki mu je očitala soodgovornost za očetovo smrt. Sodišče ji je pritrdilo in Rodasovi dediči so ji morali iz sklada nakazati 10 milijonov dolarjev.

"Mislim nate"

Walkerjeva je z večjim delom vsote ustanovila dobrodelni sklad za varovanje oceanov in živali, ki podeljuje štipendije in šolnine študentom pomorske biologije in raziskovalcem.

Walker s soigralci iz franšize Hitri in drzni. Foto: AP

Njen oče je bil namreč velik ljubitelj živali, Meadow pa se ga je v soboto spomnila z objavo še nevidene fotografije nasmejanega Walkerja v karibskem morju, na kateri je skupaj s prašičem.

"Mislim nate, xx," je zapisala Meadow, ki bo novembra dopolnila 21 let.

Fotografijo so ljubeče komentirali tudi številni Walkerjevi soigralci iz Hitrih in drznih.

Dekle na družbenih omrežjih sicer pogosto objavlja fotografije s slavnim očetom.

Meadow Walker, ki ji je oče v oporoki zapustil celotno 25-milijonsko premoženje, danes živi v New Yorku, kjer dela kot manekenka.