Heidi Klum je v finalu lanske sezone nemškega top modela na modno revijo povabila tudi kraljice preobleke. Foto: EPA

V ZDA že enajst sezon uspeh žanje resničnostna oddaja RuPaul's Drag Race, v kateri pevec in dragzvezdnik RuPaul Charles gosti skupino kraljic preobleke, ki se skozi serijo izzivov prebijajo bliže in bliže končni zmagi. Zdaj so se za podoben format odločili tudi na nemški televiziji ProSieben, kjer pa so očitno v temo brcnili z izbiro ene izmed voditeljic.

Kot so oznanili, bodo oddajo vodili avstrijska evrovizijska zmagovalka Conchita Wurst (alias Tom Neuwirth), vodilni pevec zasedbe Tokio Hotel Bill Kaulitz in nekdanja nemška supermanekenka in televizijska voditeljica Heidi Klum. "Že leta obožujem in sem navdušena nad umetnostjo draga," je ob tem v izjavi za javnost zapisala zvezdnica in dodala, da bodo v oddaji, ki so jo naslovili Queen of Drags in ki na male zaslone prihaja konec leta, "prikazali kreativen obraz vseh dragic sveta", poroča Deutsche Welle.

Eden izmed voditeljev resničnostne oddaje naj bi bil tudi Heidijin zaročenec Tom Kaulitz. Foto: EPA

Peticijo podpisalo že več kot 22.000 ljudi

Kljub temu nad njenim sodelovanjem v oddaji številni člani LGBTQ skupnosti niso bili navdušeni. Le v nekaj dneh je spletno peticijo, poimenovano Nisem Heidijina kraljica (Not Heidis Queen), podpisalo več kot 20.000 ljudi. Zmotilo jih je predvsem to, da bi Klumova vodila nemško različico oddaje "in bila v bistvu nemški RuPaul v oddaji", saj si želijo, da bi bila prva tovrstna oddaja v Nemčiji (In Evropi na splošno) dodelana do potankosti - in temi primerno.

"Menimo, da je izbira hetero, cispolne ženske kot obraz te produkcije, problematična. Končno bo na nemški televiziji nastala kvir oddaja, ampak glavni obraz oddaje je vse prej kot kvir," so zapisali in dodali, da se znova počutijo, kot da "hetero ljudje dobivajo torto, oni pa samo drobtinice": "Počutimo se kot stranski igralci v zgodbi o našem življenju," je poudarila avtorica peticije Margot Schlönzke.

Manjka ji osebnih izkušenj, kako je biti zatiran, diskriminiran

Ob tem je dodala: "Morda Heidi res podpira LGBTIQ skupnost in je prijateljica oziroma oboževalka draga, ampak kljub vsemu nima kompetenc, potrebnega znanja o zgodovini in kulturi kvira, poleg tega pa ji manjka osebnih izkušenj glede tega, kako je biti zatiran, diskriminiran na podlagi spolne identitete in spolne usmerjenosti."

Po drugi strani pa nekateri iz skupnosti podpirajo izbiro Klumove za osrednjo voditeljico - ena najslavnejših nemških kraljic preobleke Olivia Jones (ki naj bi, mimogrede, tudi nastopila v resničnostnem šovu), je v zapisu na svoji spletni strani opozorila, da bodo dragice v Nemčiji končno dobile svojo oddajo - in to v najbolj gledanem terminu na veliki nemški televiziji, s čimer bodo lahko svetu pokazale, da se nočejo "skrivati za ameriškimi kolegi" in da imajo v Nemčiji "neverjetno raznoliko sceno".

Spomnila je tudi, da je Heidi dragicam že ponudila roko v resničnostni oddaji Nemški top model. Po drugi strani pa so nasprotniki Klumove kot primere njenega seksizma in sovražnega govora izpostavljali ravno omenjeno oddajo.