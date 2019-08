TV-zvezdnik, ki ga slovenski gledalci poznamo predvsem po vlogi uspešnicah Buffy, izganjalka vampirjev in Kosti, je na Instagramu objavil fotografijo, na kateri se prešerno nasmejan naslanja na star, razpadajoč yugo.

"Nisem mogel verjeti, takoj sem zavpil: 'To je bil moj prvi avtomobil v življenju!" je pozneje povedal novinarjem hrvaškega Jutarnjega lista. Pojasnil je, da su mu ga starši kupili, da se je lahko vozil v srednjo šolo.

Spominja se ga kot "prave kante na štirih kolesih, ki je vedno smrdela po bencinu", nato pa še maminih besed: "Poglej, služi ti za to, da te pripelje od točke A do točke B. Zakaj se pritožuješ, boljši je od avtobusa!"

Posmeh v ZDA

V tovarni Zastave v Kragujevcu so prvi avtomobil znamke Zastava Koral, bolj znan kot Yugo, sestavili pred štirimi desetletji. Nato je šel v serijsko proizvodnjo in postal eden od najbolj prepoznavnih simbolov Jugoslavije, odšel pa je tudi na ameriško avanturo.

Ta se je začela leta 1985, ko ga je tja uvozil znani avtomobilski uvoznik, poslovnež Malcolm Bricklin, ki je želel ameriškemu trgu predstaviti preprost avtomobil z nizkimi stroški, ki pa je pri tamkajšnjih voznikih bolj kot navdušenje izzval posmeh - iz njega so se norčevali tudi v Hollywoodu.

V ZDA v 80. letih prodajali za 3.990 dolarjev, številni pa označevali za najgrši in najslabši avtomobil na svetu. Kljub posmehu so med letoma 1985 in 1992 v ZDA prodali 141.651 primerkov, s čimer je postal najhitreje prodajani evropski avto na ameriških tleh. In enega od njih je torej vozil tudi Boreanaz.