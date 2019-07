Foto: AP

V posnetku, ki ga je medtem 32-letni zvezdnik filmov Osamljeni jezdec in Pokliči me po imenu že izbrisal, vidimo malega Forda, kako lakomno sesa očetove prste na nogi, pri tem pa se oba smejita.

Hkrati slišimo tudi žensko v ozadju, verjetno Hammerjevo soprogo, kako pripomni, da "to ni normalno".

"To je trajalo polnih sedem minut," je zapisal igralec ob posnetku, ki mu je dodal še šaljivi pripis #nožnifetišist.

Posnetek je na spletu dvignil veliko prahu, in če so ga nekateri odpravili kot zgolj običajno početje malčkov, so mnogi kritizirali Hammerja, češ da gre za popolnoma neprimerno in nehigienično početje.

"Ne najboljša Armiejeva poteza"

Pogrom je bil tolikšen, da se je nazadnje na Twitterju oglasila Hammerjeva soproga in Fordova mama, TV-voditeljica Elizabeth Chambers Hammer. Chambers Hammerjeva je dejala, da je imel sin v resnici očetove prste v ustih zgolj nekaj sekund, ne sedem minut, ob tem pa še dodala, da je Fordovo vedenje nekakšna družinska šala.

"Najin sin se rad igra z nogami ljudi, tako da gre za dolgotrajno interno družinsko šalo," je pojasnila. "Res je, da objava posnetka na Instagramu nedvomno ni bila najboljša Armiejeva poteza, a vam lahko zagotovim, da sta varnost in dobrobit najinih otrok vedno najina prva prioriteta."

Par, poročen od leta 2010, ima še štiriletno hčerko Harper Grace.