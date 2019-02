Smollett v Foxovi TV-seriji Empire igra Jamala Lyona. Foto: Reuters

Policija v Chicagu je Smolletta opredelila kot osumljenca v kazenski preiskavi napada nanj. Možje v modrem namreč sumijo, da je sam zrežiral napad, za katerega je obtožil neimenovana podpornika predsednika ZDA Donalda Trumpa. Po igralčevih trditvah naj bi imela napadalca na glavi rdeči kapi s Trumpovim sloganom "Naredite Ameriko spet veliko" (Make America Great Again).

Okoli vratu naj bi mu nataknila zanko

36-letni Smollett je 29. januarja prijavil, da sta ga v zgodnjih jutranjih urah na ulici v Chicagu napadla in pretepla dva belopolta Trumpova podpornika, ki sta ga zmerjala zaradi njegove homoseksualnosti in barve kože, polila z belilom za perilo, nato pa mu okoli vratu nataknila zanko za obešanje. S to zanko je potem domnevno napadeni odšel v svoje stanovanje.

A policisti so kmalu posumili, da je z zgodbo nekaj narobe. Smollett med drugim preiskovalcem ni hotel predati telefona, na katerem so bile domnevne grožnje. Posnetka napada na ulici niso mogli najti kljub varnostnim kameram, našli pa so dva silaka iz Nigerije v bližini kraja domnevnega napada. Pred kratkim so ju zaslišali in potrdili, da gre za igralčeva znanca.

Obstaja tudi videoposnetek obeh, kako nekaj dni pred domnevnim napadom kupujeta rdečo kapo s Trumpovim sloganom in dve t. i. smučarski maski, ki pokrivata celotno glavo, imata le odprtini za oči in usta.

Morda bo moral v zapor

Zakaj bi si Smollett izmislil napad, še ni jasno. Igralec sicer prek svojih odvetnikov še vedno vztraja, da se je napad res zgodil. Policija je dokaze predala tožilstvu, ta pa veliki poroti, ki bi naj kmalu potrdila obtožnico proti Smollettu zaradi lažne prijave. Grozi mu od enega do treh let zapora.