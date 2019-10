38-letna Alexis Bledel je zaslovela v televizijski nanizanki Midve z mamo (Gilmore Girls), pozneje pa smo jo lahko spremljali v priljubljeni seriji Deklina Zgodba (The Handmaid's Tale). Foto: Reuters

Podjetje za kibernetsko varnost McAfee je igralko Alexis Bledel okronalo za najnevarnejšo zvezdnico na spletu leta 2019. Med vsemi znanimi ljudmi iz sveta zabave se je namreč ime 38-letnice najpogosteje pojavljalo med povezavami, ki so spletne uporabnike pripeljale na spletne strani, ki prenašajo viruse ali druge zlonamerne programe.

Igralki, ki je zaslovela v televizijski nanizanki Midve z mamo (Gilmore Girls), pozneje pa smo jo lahko spremljali v priljubljeni seriji Deklina Zgodba (The Handmaid's Tale), na seznamu McAfeeja sledijo britanski voditelj pogovornih oddaj James Corden, zvezdnica Igre prestolov (Game of Thrones) Sophie Turner, igralki Anna Kendrick in Lupita Nyong'o, voditelj pogovorne oddaje Jimmy Fallon, igralec in mojster borilnih veščin Jackie Chan, raperja Lil Wayne in Nicki Minaj ter igralka Tessa Thompson.

Spletni kriminalci so za širjenje virusov uporabili tudi novice o domnevni vrnitvi igralca Jackieja Chana. Foto: Reuters

Podjetje je z raziskavo želelo opozoriti na nevarnost klikanja na nepreverjene in sumljive povezave. Virusi so namreč velikokrat skriti na straneh, ki vsebujejo vsebine o zvezdnikih, da bi se ljudje, ki iščejo videoposnetke, fotografije in članke o znanih igralcih in glasbenikih, ujeli v past in postali žrtev zlonamernih programov. Posebej veliko tveganje naj bi se pojavljalo ob brskanju za piratskimi vsebinami.

"Spletni uporabniki se morda ne popolnoma zavedajo, da njihova iskanja predstavljajo tveganje, in ne razumejo škodljivih učinkov, ki se lahko pojavijo, ko morajo za dostopanje do informacij podati svoje podatke," je dejal Gary Davis, ki pri McAfeeju skrbi za varnost uporabnikov spleta. Pojasnil je, da sta igralki Alexis Bledel in Sophie Turner tako visoko na seznamu zato, ker sta igrali v priljubljenih televizijskih serijah Deklina zgodba (The Handmaid's Tale) in Igra prestolov. Obe nadaljevanki sta namreč del plačljivih platform – Huluja oziroma HBO-ja –, zaradi česar številni uporabniki iščejo piratske različice epizod.

Posebej tvegano je brskanje za piratskimi vsebinami na nepreverjenih spletnih straneh. Foto: Reuters

Televizijska voditelja James Corden in Jimmy Fallon sta se na seznamu "najnevarnejših" znašla zaradi viralnih posnetkov iz njunih oddaj, Lupito Nyong'o pa je ta "čast" doletela zaradi vloge v filmu Vojna zvezd. Raper Lil Wayne je letos pripravil poletno turnejo, pri kateri je sodeloval z glasbeno skupino Blink-182, ki je bila zelo iskana tudi na spletu in posledično privlačna za spletne prevare. Da se je na seznamu pojavil Jackie Chan, je morda rahlo presenečenje, saj se je priljubljeni igralec v zadnjih letih nekoliko umaknil z oči javnosti. Davis je ob tem razložil, da so po spletu krožile govorice, da naj bi se 65-letnik vračal na prizorišče, kar so izkoristili spletni kriminalci in viruse zakrinkali v novice o njegovi vrnitvi.

Alexis Bledel je prvo mesto prevzela od igralke Ruby Rose, ki se je na vrh lanske lestvice zavihtela zaradi zanimanja, ki ga je vzbudila z upodobitvijo superjunakinje Batwoman. Med lansko deseterico je bila tudi Kim Kardashian, ki pa jo je McCafee letos uvrstil šele na 222. mesto.