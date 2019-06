Kimono je tradicionalno japonsko slovesno oblačilo. Foto: EPA

38-letnica je v torek predstavila linijo spodnjega perila za oblikovanje postave, ki jo je poimenovala Kimono Intimates. A njen najnovejši skok v svet mode ni naletel na pozitivne kritike. Ostro so se je lotili predvsem na Japonskem, kjer so prepričani, da Kimina blagovna znamka žali japonska tradicionalna oblačila.

"Kimono nosimo ob posebnih priložnostih, najsi gre za poroke, pogrebe, praznike, svečane prireditve. Gre za naše tradicionalno oblačilo, ki se po navadi prenaša iz roda v rod. Njena kolekcija spodnjega perila nima s kimonom nič skupnega, a beseda se ji je očitno zdela zanimiva, saj se v njej skriva njeno ime – Kim. Pokazala je, da nima nobenega spoštovanja do naše kulture in do tega, kaj kimono pri nas pomeni," je za BBC povedala Juka Ohiši.

Podobno kot Juka Ohiši se tudi večina Japoncev ne more sprijazniti z dejstvom, da je Kim besedo, ki ima v Japonski kulturi tako velik pomen, registrirala kot blagovno znamko. Kim se je za to potezo odločila že lani, a do nedavnega javnost s tem ni bila seznanjena.

Nekateri se bojijo, da bodo ljudje začeli kimono povezovati z družino Kardashian, namesto z japonsko kulturo. "Neverjetno, koliko vpliva ima Kim na popularno kulturo, bojim se, da je njen vpliv celo tako velik, da bodo ljudje besedo kimono poznali samo v povezavi z njeno blagovno znamko. Če bo ta znamka postala tako močna kot njeni drugi izdelki, si lahko samo predstavljamo, kako bo to vplivalo na dojemanje ljudi," je dodala Juka Ohiši.

Ob izbiro imena so se obregnili tudi na univerzi Jumondži. "Takšno dejanje kaže na skrajno nespoštovanje japonske identitete. Ta beseda ne more pripadati Kim Kardashian," je povedala Sheila Cliffe z univerze.