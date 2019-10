Lopezova je na družbenem omrežju Instagram brez dovoljenja objavila fotografijo. Foto: Reuters

Gre za fotografijo, na kateri je v New Yorku z roko v roki ujeta z Alexom Rodriguezom, zdaj pa sta se oglasili agenciji Splash News in Picture Agency, ki trdita, da je fotografija v njihovi lasti. "Fotografije nikoli nismo dovolili objaviti. Kljub temu jo je Lopezova oziroma njena ekipa uporabila brez avtorizacije in dovoljenja," so zapisali v sodnih dokumentih.

Podjetji trdita še, da so zvezdnico o kršitvi avtorskih pravic prek njenih predstavnikov pisno obvestili že 12. decembra 2017, a niso prejeli nobenega odziva.

"Fotografija je ustvarjalna in cenjena. Zaradi zvezdniškega statusa Lopezove ter kakovosti in videza fotografije bi agencija in fotograf, ki ga zastopa, od objave lahko imela korist." Trdijo, da neavtorizirana objava uničuje možnosti za trženje fotografije v prihodnosti, saj je bila na Instagramu nemudoma dostopna več deset milijonom sledilcev, ki bi jih sicer zanimal ogled avtoriziranih različic fotografije v časopisih in revijah, ob česar bi oni lahko imeli tudi finančno korist.

Preprečiti želijo tudi objave v prihodnosti

Od Lopezove in njene ekipe zahtevajo odškodnino 150 tisoč dolarjev, hkrati pa želijo preprečiti tudi morebitne ponovne objave v prihodnosti.

Jennifer Lopez bo imela sicer leta 2020 v družbi pevke Shakire priložnost nastopiti ob slovitem polčasu Super Bowla. "Odkar sem leta 1996 videla Diano Ross, ki je v nastopu na Super Bowlu poletela v nebo, sem sanjala, da bom tudi jaz stopila na ta oder. Nastop ne bo poseben le zato, ker bo Liga NFL praznovala 100. obletnico, ampak tudi zato, ker si bom oder delila s še eno Latinskoameričanko. Komaj čakam, da skupaj pokaževa, kaj lahko dekleta pripravijo na največjem odru na svetu," je dejala ob najavi nastopa.

Lopezova pa ni edina zvezdnica, ki je na tovrsten način kršila avtorske pravice. Prejšnji mesec je tožba doletela Gigi Hadid, in sicer glede fotografije nekdanjega partnerja Zayna Malika, ki jo je prav tako delila s sledilci na Instagramu.